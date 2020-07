Souvenir: 0-Euro-Schein mit dem Mülheimer Schloß Broich

Mülheim Ein 0-Euro-Schein als schönes Souvenir aus Mülheim: Druckfrisch ist die künstliche Banknote mit Schloß Broich und Königin Luise drauf zu kaufen.

Das Schloß Broich ist das älteste Baudenkmal der Stadt. Besucher Mülheims können sich jetzt ein Abbild davon mit nach Hause nehmen. Auf einem (unechten) Geldschein.

Bezahlen kann man nicht mit einem 0-Euro-Schein, eine schöne Optik hat das Souvenir dennoch. Einen 0-Euro-Schein gibt es schon mit dem Eiffelturm in Paris, dem Kolosseum in Rom oder dem Brandenburger Tor in Berlin. Druckfrisch ist gerade die künstliche Banknote für Mülheim angefertigt worden. Der Schein zeigt das Schloß Broich mit der Büste der preußischen Königin Luise. Ab sofort kann der 0-Euro-Schein in der Mülheimer Touristinfo erworben werden. Die Mülheimer Motive sind auf der Rückseite des violett gefärbten 0-Euro-Scheins zu sehen.

Der Fake-Schein gehört zu den beliebtesten Souvenirs

Insgesamt zählt der Fake-Schein zu den am häufigsten verkauften Souvenirs nach der Postkarte – und das, obwohl er erst seit fünf Jahren auf dem (Souvenir-)Markt ist. Seit 2016 wird der 0-Euro-Schein auch hierzulande verkauft, verschenkt und gesammelt. Durch Wasserzeichen, Kupferstreifen und individuelle Seriennummer entsteht der Eindruck eines echten Geldscheins - würde da nicht die große „0” auf der Vorderseite stehen.

Der Mülheimer 0-Euro-Schein ist für 3 Euro erhältlich in der Mülheimer Touristinfo, Schollenstraße 1. Die Auflage ist limitiert, eine Reservierung bestimmter Seriennummern ist aber nicht möglich.