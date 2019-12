Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tag der Menschen mit Behinderung

Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung wird alljährlich am 3. Dezember begangen. Es ist ein von den Vereinten Nationen (UN) ausgerufener Gedenk- und Aktionstag.

Seit dem Jahr 1993 wird am 3. Dezember an die besonderen Probleme von Menschen mit Behinderung, an ihre Würde und ihre Rechte erinnert.