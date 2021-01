Mülheimer Fahndern gehen falsche "Wasserwerker" ins Netz

Mülheim Ein Trickbetrüger-Duo, das nicht nur in Mülheim sein Unwesen getrieben hat, ist Fahndern der Polizei in Duisburg ins Netz gegangen. Wie es dazu kam.

Zwei mutmaßliche Betrüger, die sich als falsche Wasserwerker Zutritt zu einer Wohnung verschafften, konnten durch Zivilbeamte der Essener Polizei festgenommen werden.

+++ Trickbetrugszahlen enorm gestiegen: Polizei informiert +++

Die beiden 29 und 25 Jahre alten Männer aus Duisburg fielen den Beamten bereits am 14. und am 15. Januar auf, als sie mutmaßlich als falsche Wasserwerker in Mülheim nach potenziellen Objekten Ausschau hielten. Bei der Kontrolle am 14. Januar in Mülheim gaben sie den Beamten gegenüber zunächst an, "auf Wohnungssuche" zu sein.

Am 15. Januar hat das Duo laut Polizei vermutlich im Kreis Wesel und in Duisburg versucht, in Wohnungen zu gelangen, aber erfolglos. Am Donnerstag nun schlugen die Täter in Duisburg zu. Als angebliche Wasserwerker verschafften sich die beiden Männer Zutritt zu einer Wohnung. Um seriös zu wirken, trugen sie eine grüne Schreibunterlage mit sich. Während ein

Täter die Seniorin ablenkte, stahl der andere Täter zwei Schmuckschatullen aus

einer Kommode.

Da die Observationskräfte die beiden Täter während der Aufnahme der Anzeige

nicht aus den Augen ließen, konnten sie diese bei deren Weiterfahrt anhalten und kontrollieren. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten die zuvor entwendeten Schmuckschatullen. Nach einer Vernehmung durften sie Mülheims Polizeiwache wieder verlassen.