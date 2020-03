Kriminalität Unbekannter warf in Mülheimer U-Bahnhof Fahrrad aufs Gleis

Mülheim Mülheimer Polizei sucht einen jungen Mann, der das Rad einer 14-Jährigen ins Gleisbett geworfen hat. Der Mann floh, bevor die Polizei eintraf.

Ein junges Mädchen (14) wurde am Montagabend im U-Bahnhof Schloß Broich von einem jungen Mann belästigt, der ihr Fahrrad auf die Gleise geworfen hat. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Laut Polizei wartete die 14-jährige Mülheimerin am Montagabend zunächst allein auf dem Bahnsteig in Richtung Uhlenhorst, als sich gegen 18 Uhr ein junger Mann direkt neben sie setzte. Als die Jugendliche den Mann aufforderte, eine andere freie Sitzgelegenheit zu nutzen, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Folge habe der Mann das Fahrrad des Mädchens ins Gleisbett geworfen.

Täter holte das Rad selbst wieder vom Mülheimer Gleis

Nach Angaben der Polizei habe der Mann das Rad dann selbst wieder von den Gleisen geholt und auf den Boden hingeworfen. Die 14-Jährige hatte inzwischen die Polizei verständigt. Der Mann flüchtete und lief in Richtung Duisburger Straße davon. Ein Passant half dem Mädchen, das Rad aus dem Bahnhof nach oben zu tragen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Der Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hat langes lockiges Haar und einen dunklen Vollbart. Zudem trug er eine dunkle Wollmütze. Zeugen sollten sich bei der Polizei melden unter 0201 8290.