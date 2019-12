Mülheim. Bei einem Auffahrunfall auf der A 40 bei Mülheim wurden drei Personen leicht verletzt. Die Autobahn war Richtung Duisburg für 60 Minuten gesperrt.

Unfall auf der A 40 in Mülheim

Zu einem Auffahrunfall auf der A 40 in Fahrtrichtung Duisburg kam es am Sonntag gegen 13.50 Uhr - und zwar in Höhe der Auffahrt Friesenstraße in Mülheim. Die Ursache ist noch ungeklärt. Drei Pkw-Insassen wurden von Ersthelfern betreut. Die Berufsfeuerwehr sicherte die Einsatzstelle, alle drei Personen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die A 40 in Fahrtrichtung Duisburg war für etwa 60 Minuten gesperrt.