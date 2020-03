Unwetter: Mülheimer Feuerwehr rückt zu acht Einsätzen aus

Mülheim. Die Feuerwehr Mülheim rückte am Wochenende zu acht Unwetter-Einsätzen im gesamten Stadtgebiet aus. Ein Baum drohte auf ein Wohnhaus zu stürzen.

Die Feuerwehr Mülheim hatte am Samstag, 29. Februar, viel zu tun. Aufgrund der teils heftigen Sturmböen mussten die Helfer zu acht Unwetter-Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken – darunter Baumsägearbeiten, lose Bauteile an Gebäuden oder Bäume, die in Schieflage geraten waren.

Denn ab dem Samstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, zog ein kurzes und heftiges Unwetter mit Sturmböen und Starkregen über Mülheim hinweg. Von den Standorten Broich und Heißen rückten die Kräfte der Berufsfeuerwehr zu Erkundungs- und Baumsägeeinsätzen und Einsätzen mit losen Bauteilen an Gebäuden aus.

Baum musste in kleine Einzelteile zersägt werden

Hinzu kam die Auslösung einer Brandmeldeanlage in einem Seniorenwohnheim in Dümpten. Besonders schwere Ereignisse waren aber nicht dabei, vermeldet die Mülheimer Feuerwehr. Fast alle Einsätze seien nach etwa anderthalb bis zwei Stunden abgearbeitet gewesen.

Bis in die Abendstunden hinein, hatte die Feuerwehr jedoch mit einem Baum in Schieflage an einem Gebäude in Dümpten zu tun. Dieser Baum war mit dem Drehleiterfahrzeug nur schlecht zu erreichen und drohte bei erneuten Windböen umzustürzen und das Wohnhaus massiv zu beschädigen. Das Abtragen des Baumes in kleinen Stücken sei daher sehr mühsam gewesen, so die Feuerwehr.