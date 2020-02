Was die Stadt für die Ordnung am Ruhrstrand getan hat

Bereits in der jüngeren Vergangenheit hatte die Stadt Anstrengungen unternommen, um einen ordentlichen Betrieb am Ruhrstrand zu gewährleisten. So wurden Poller installiert, um eine Pkw-Zufahrt zu verhindern. Stärker kontrolliert werden sollte, dass nur an den sechs öffentlichen Plätzen gegrillt wird. Mit Polizei und Ordnungsamt war vereinbart worden, dass mehr Kontrollen stattfinden.

Für die Saison 2019 hatte die Stadt zudem die Paritätische Initiative für Arbeit (Pia) damit betraut, zwei Mitarbeiter als Kontrollinstanz vor Ort abzustellen. Der Mülheimer Sportservice will die Dienstleistung auch für diese Saison ausschreiben.