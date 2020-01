Um dem Kämmerer Einnahmen zu verschaffen und einen entsprechenden politischen Auftrag zu erfüllen, muss die Stadt der Politik in diesem Jahr auch einige Beschlussvorlagen zum Verkauf städtischer Grundstücke unterbreiten, sagt Blasch, so etwa für Grundstücke an der Klosterstraße und am Fängerweg in Saarn. Das war 2018 beschlossen worden, um den Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen zumindest in Teilen zu kompensieren.

Des Weiteren wird das Technische Rathaus weiter viel beschäftigt sein mit den Großprojekten des Wohnungsbauunternehmens SWB etwa in Heißen-Süd und dem geplanten, 200 Millionen Euro schweren Umbau des Rhein-Ruhr-Zentrums . Auch ein neues Handlungskonzept zur Entwicklung der Innenstadt ist in Arbeit und soll im Frühjahr in die politische Diskussion gehen.

Und, zu guter Letzt: Auch die Gewerbeflächen-Planung soll vorankommen: Für die Kölner Straße/Erzweg in Selbeck ist ein Bebauungsplanverfahren im Januar eingeleitet worden. An der Heerstraße in Speldorf soll der Gewerbestandort gesichert werden. Und auch die Planungen zu Flächen für nicht störendes Gewerbe an der Oberheidstraße in Dümpten sollen rasch vorangetrieben werden.

Was die Stadtplaner sonst noch beschäftigt