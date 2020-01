Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

Wat machen Sie denn da, Arne Suter?

„Ausgerechnet im Eröffnungssong unseres Konzerts ist mir die Bassdrum kaputtgegangen“, lacht Arne Suter in Erinnerung an dieses Malheur. Fürs Foto hängt er sich das kaputte Teil noch mal um den Hals.

„Aber erst mal war das ja live mitten im Song nicht so lustig“, erzählt der Schlagzeuger. „Ich bin hinter die Bühne gerannt und habe mir eine Kleberolle gegriffen. Die Kollegen in der Band waren natürlich überrascht und mussten mit viel Witz die Situation auffangen, bis ich entsprechend viel Klebeband auf das Fell aufgebracht hatte. Und dann ging es erst mal weiter; nicht schön, aber bis zur Pause hielt es. Dann habe ich das Fell ausgetauscht.“

Schlagzeuger restauriert und spielt alte Instrumente

Der Fachmann weiß auch, wie das passieren konnte: „Ich spiele sehr gerne alte Sonor Vintage Instrumente und restauriere die auch. Und so scheint diese Bassdrum aus der Champion Acryl Serie mal eine altersmäßige Schwäche gezeigt zu haben. Es war am Fellkragen ausgerissen, wo das Fell am Kesselrand aufliegt. Da ist die meiste Bewegung.“

„Ich habe sechs Sonor Vintage Schlagzeuge und habe auch sieben Jahre für dieses Unternehmen gearbeitet. Aber mir ist sowas, jedenfalls an der Stelle, noch nie passiert, eigentlich sehr untypisch. Dieses Schlagzeug hat mich übrigens erst motiviert, Schlagzeuger zu werden. So ein Instrument habe ich damals bei Ilja Richter in der Disco gesehen, und das hat mich als Kind motiviert, genau dieses Schlagzeug zu spielen.“