Wat machen Sie denn da, Birgit Schäfer?

„Ich bin hier beim Weihnachtskonzert mit FKK“, sagt Birgit Schäfer und meint die Mülheimer Band, und nicht etwa die landläufige Abkürzung. „Die Musik gefällt mir so gut; sie erinnert mich an früher. Es waren damals tolle Lieder, so wie diese Nummer jetzt.“

Die Band intoniert gerade „Heart of Gold“, und der Musikfan im weihnachtlich-rotweißen Pullover hebt die Arme und schwingt mit. Sie muss ein wenig gegen die Musik ankämpfen, als sie erzählt: „Da kommen alte Erinnerungen hoch. Das Publikum singt ja auch fast alles mit. Wir haben vorhin zusammen Oh Tannenbaum gesungen. Das macht einfach Spaß und ist toll zum Einstimmen auf Weihnachten.“

Früher Karneval, heute Weihnachtskonzert im Mülheimer Bürgergarten

Auf der Bühne ist die Band inzwischen in „San Francisco“ angekommen. Birgit Schäfer erinnert sich: „Früher haben wir ja hier im Bürgergarten immer Karneval gefeiert, jetzt eben ein Weihnachtskonzert.“ Drei Tage vor Weihnachten auf ein Konzert zu gehen, da muss man gut in der Zeit sein. Kein Weihnachtsstress?

Birgit Schäfer sieht das locker: „Nein, alles fertig, ganz relaxed. Ich hab ja keine kleinen Kinder mehr. Die Geschenke habe ich alle schon lange zusammen, die muss ich nur noch einpacken. Der Baum steht auch schon. Weihnachten kann kommen.“ Und die Band spielt Jingle Bells…