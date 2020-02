Wat machen Sie denn da im Mülheimer Medienhaus, Frau Werres?

„Wir kommen gerade von unserem Konzert in Ricks Café“, sagt Burglind Werres und erzählt von dem Kameruner Gospelchor Sacred Heart Gospel Singers, der extra aus Wuppertal nach Mülheim gekommen ist. „Die anderen sind noch drinnen zum Abbauen. Es war ein sehr schöner Auftritt. Die zehn Sängerinnen und Sänger haben sich gefreut, vor einem begeisterten Publikum singen zu dürfen.“

Burglind Werres ist nicht nur Projektmanagerin des Chores, sondern auch Vorsitzende des Mülheimer Vereins Mamfe Charity, der in Kamerun ein Kinderheim aufbauen möchte. „Der Wuppertaler Chor hat sich vorgenommen, unser Projekt zu unterstützen, eben weil es auch ihr Land ist.“

Nächster Auftritt ist schon fest geplant

Sie hat den nächsten Auftritt bereits organisiert: „Wer die Sacred Heart Gospel Singers heute verpasst hat, hat noch eine zweite Chance. Am Samstag, 8. Februar, singen sie in St. Maria Rosenkranz in Styrum, von 11 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Klassiker „Kumbaya“ und „Oh happy Day“ werden ebenso zu hören sein wie moderne Gospels. In einer Kirche klingt das natürlich noch viel besser.“