Mülheim. Die Mülheimer Stadtverwaltung macht „zwischen den Jahren“ Betriebsferien. Sicherheit und Ordnung sind sichergestellt, Notdienste im Einsatz.

Weihnachts-Betriebsferien bei der Mülheimer Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung macht „zwischen den Jahren“ wieder Betriebsferien. Dafür setzen die Mitarbeiter ihren Urlaub ein. Diese Maßnahme dient der allgemeinen Kosteneinsparung bei Energie und Personal. Geschlossen ist die Verwaltung vom 24. Dezember 2019 bis einschließlich zum 1. Januar 2020.

Bürgeramt, Bürgeragentur, die Wertstadt sowie das Technische Rathaus sind in dieser Zeit geschlossen. Sicherheit und Ordnung, so Stadtsprecher Volker Wiebels, sind sichergestellt. „Dafür stehen Notdienste in der Sozialagentur und im Sozialamt zur Verfügung – und natürlich der 24-Stunden Bereitschaftsdienst der Berufsfeuerwehr“.

Jobcenter/Sozialagentur

Die Dienststellen des Jobcenters/Sozialagentur haben zwischen den Feiertagen geöffnet: Freitag, 27. Dezember, 8 - 13 Uhr; Montag, 30. Dezember, 8 -14 Uhr. Die Bereiche „Grundsicherung und Sozialhilfe“ sowie „Wirtschaftliche Hilfen für besondere Personengruppen (Asyl)“ des Sozialamtes (Ruhrstraße 1), stehen generell zu den jeweils üblichen Öffnungstagen und –zeiten bis 12.30 Uhr zur Verfügung. Es handelt sich aber um einen Notdienst mit wenig Personal, so dass nur Notfallanliegen bearbeitet werden können.

Kunstmuseum temporär

Das Büro des Kunstmuseums Temporär (Schloßstr. 28-30) ist vom 23. Dezember einschließlich 03. Januar 2020 nicht besetzt. Das Kunstmuseum Temporär und der Museumsshop sind vom 24. bis 26. Dezember, am 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Geöffnet sind Museum und Shop am Freitag, 27. Dezember 10 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag, 28. und 29. Dezember, 10 bis 14 Uhr.

Stadtbibliothek

Das Medienhaus bleibt zwischen den Jahren geschlossen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Die Stadtbibliothek im Medienhaus und die vier Schul- und Stadtteilbibliotheken nehmen seit 2019 an den Betriebsferien der Stadtverwaltung teil. Die Stadtbibliothek im Medienhaus ist vom 24. Dezember bis zum 1. Januar geschlossen. Auch eine Rückgabe der Medien über den Rückgabeautomaten im Foyer der Stadtbibliothek im Medienhaus ist in dieser Zeit nicht möglich. Die vier Schul- und Stadtteilbibliotheken schließen vom 23. Dezember bis zum 1. Januar. Ab dem 2. Januar 2020 sind alle Bibliotheken zu den üblichen Öffnungszeiten wieder geöffnet.

Stadtarchiv

Der Lesesaal des Stadtarchivs im Haus der Stadtgeschichte ist ab dem 2. Januar wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten (montags und donnerstags, 9 bis 16 und dienstags, 9 bis 18 Uhr) geöffnet.

Städtisches Tierheim

Das Tierheim an der Horbeckstraße ist in der Zeit vom 24. bis 31. Dezember geschlossen. Den Notdienst für Fundtiere übernimmt die Berufsfeuerwehr unter 0208 / 455-3790 oder 0208 / 455-92. In Notfällen kann bis 13 Uhr eine Nachricht auf Band unter der Rufnummer 37 22 11 gesprochen werden; das Band wird regelmäßig abgehört. Reguläre Besuchstage finden wieder ab dem 2. Januar 2020 statt.

Das Friedrich-Wennmann-Bad hat in den Ferien geöffnet, außer Weihnachten, Silvester und Neujahr. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Tiergehege Witthausbusch

Das Tiergehege ist an allen Tagen tagsüber geöffnet.

Friedhöfe

Die städtischen Friedhöfe sind im Rahmen der vorgesehenen Öffnungszeiten am 27. und 30. Dezember tagsüber erreichbar. Am 23. Dezember bleibt die Friedhofsverwaltung geschlossen.

Bäder

An den Weihnachtstagen (24. - 26. 12.) sowie an Silvester und Neujahr sind das Friedrich-Wennmann-Bad und das Hallenbad Süd geschlossen. In den Weihnachtsferien erweitert das Hallenbad Süd montags und donnerstags die Öffnungszeiten, das Friedrich-Wennmann-Bad ist regulär geöffnet. Im Januar bietet die SWiMH gGmbH wieder das Frauen- und Mädchenschwimmen an: Am 4. Januar öffnet das Hallenbad Süd von 8 bis 12 Uhr ausschließlich für Frauen und Mädchen. Die Öffnungszeiten der Mülheimer Schwimmbäder findet man auch unter www.muelheim-ruhr.de.