Die Arbeiten werden eine „ökologische Verbesserung am Rumbach bewirken und die Wasserhaltung am Bach verbessern“, sagt Umweltamtsleiter Jürgen Zentgraf. Zeitweise werden Baufahrzeuge am Rumbachufer ihre Spuren hinterlassen.

Mit der Flutmulde an der Tilsiter Straße ist die ökologische Verbesserung des Bachlaufs aber nicht abgeschlossen. Bis zur Mündung in den Kanal bleibt noch ein längeres Stück. Der Oberlauf braucht wahrscheinlich auch eine Belebung der Uferzonen.