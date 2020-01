Das 2. Medl-Wintergrillen fand 2018 im Stadthallengarten und im Ruhrfoyer in Mülheim statt. In Kürze steigt Auflage Nummer 3.

Mülheim. Das Wintergrillen im Stadthallengarten findet am 25./26. Januar statt. Medl und MST laden zu Grillgut jeder Art und einem bunten Programm ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wintergrillen an Mülheimer Stadthalle trotzt dem Winterblues

Der kalte, dunkle und trübe Monat Januar kann so manchem ordentlich aufs Gemüt schlagen. Die Medl und das Mülheimer Stadtmarketing trotzen erneut dem Winterblues. Sie laden auch in diesem Jahr zum Wintergrillen im Stadthallengarten und im Ruhrfoyer ein.

„Die Veranstaltung kommt bei den Besuchern gut an und hat sich nach so kurzer Zeit schon fest etabliert“, sagt Jan Hoffmann, Vertriebsleiter der Medl. Gerade in der kalten Jahreszeit sei es schön, vor dem warmen Feuer zu stehen, nett zu plaudern und allerhand Köstlichkeiten beim Brutzeln zuzusehen.

Am warmen Feuer stehen und nett plaudern

Gemütliche Lounge-Ecken mit kuscheligen Decken bilden den Rahmen zum netten Beisammensein. Ob Bratwurst, Burger oder Waffel – „lecker wird es in jedem Fall, auch für vegetarische Gäste“, so die Organisatoren. Wer sich sportlich zeigen will, hat die Gelegenheit, sich beispielsweise beim Biathlon zu beweisen. Am Samstag lockt Live-Musik mit den Bands „Groovin a box“ und „The Club live“. Bei anschließenden DJ-Klängen von Christian Kniep im Ruhrfoyer darf einfach mal so richtig abgetanzt werden.

Freuen dürfen sich die Besucher auch diesmal wieder auf eine spektakuläre Vorstellung von Lemmi´s Feuershow. Eine Grillshow darf beim Medl-Winter-Grillen auch nicht fehlen. Friedhelm „Fitti“ Kluge lädt dazu ein. Er ist leidenschaftlicher Grillmeister und erfolgreicher Gründer und Leiter einer Grillschule. Er begeistert bereits seit vielen Jahren Hobbygriller – egal mit welcher Art von Grill: ob Gas, Holzkohle oder Smoker. Auch die kleinen Gäste haben in diesem Jahr einen weiteren Grund zum Staunen. Es wird mit Clown-Zauberer Daniel gezaubert (Sonntag, 14 bis 16 Uhr).

Grillmeister lädt zur Grillshow ein

Die Programmpunkte im Überblick: Los geht es am Samstag, 25. Januar, um 13 Uhr. Ab 13.30 Uhr wird Livemusik mit „Groovin a box“ geboten, ab 18 Uhr gibt’s Lemmi’s Feuershow, ebenfalls ab 18 Uhr Lounge-Musik mit DJ Christian Kniep im Ruhrfoyer. Um 18.45 Uhr startet die Livemusik mit „The Club“, um 20 Uhr dann erneut Lemmi’s Feuershow. Ab 22 Uhr gibt es Partymusik mit DJ Christian Kniep im Ruhrfoyer.

Am Sonntag, 26. Januar, ab 13 Uhr ist Livemusik mit dem „Acoustic Cover Duo“ zu hören.