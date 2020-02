Zur Person

Wilhelm Knabe wurde am 8. Oktober 1923 im sächsischen Arnsdorf, nahe Dresden, geboren. Sein Vater, der als Geistlicher in einer psychiatrischen Heilanstalt arbeitete, verstarb 1939 zwei Tage nach einem Verhör durch die Gestapo an einer Lungenentzündung.

Im Krieg diente Knabe bei der Luftwaffe und kehrte aus Gefangenschaft zurück nach Sachsen. 1959 flüchtete er mit Frau und vier Kindern in die BRD. In NRW arbeitete er bis 1987 unter anderem als Beamter in der Landesanstalt für Ökologie.

Knabe war sowohl Mitglied des Deutschen Bundestags als auch Bürgermeister der Stadt Mülheim.