Zwei Kitas werden künftig von Diakonissen-Stiftung betrieben

Die Evangelischen Familienzentren „Die kleinen Strolche“ in Styrum und „Kunterbunt“ in Dümpten werden voraussichtlich ab dem 1. August 2020 durch die Bethanien Diakonissen-Stiftung weiterbetrieben. Das gibt die Evangelische Lukaskirchengemeinde bekannt, in deren Trägerschaft sich die Kitas bislang befinden.

Stiftung betreibt schon „Haus der kleinen Leute“

Die Stiftung betreibt in Mülheim bereits die Kita „Haus der kleinen Leute“ in Eppinghofen, die sie 2017 von der Lukaskirchengemeinde übernommen hat. Für die Kinder, die die Einrichtungen besuchen, wird sich wenig ändern, der Kita-Betrieb läuft auch nach dem Trägerwechsel uneingeschränkt weiter.

Die zweigruppige Einrichtung in Styrum besuchen aktuell 43 Kinder, in Dümpten gibt es drei Gruppen mit insgesamt 55 Kindern. Kontinuität gibt es auch für die Beschäftigten in den Kitas: Alle bestehenden Arbeitsverhältnisse werden unverändert von der Bethanien Diakonissen-Stiftung übernommen. Personal und Elternschaft sind informiert.

Für Kinder und Personal ändert sich nichts

Die Eltern beider Einrichtungen waren dazu zu einer Versammlung am Montagnachmittag eingeladen worden. Grund für den Trägerwechsel: die Finanzen. Der Haushalt der Lukaskirchengemeinde ist strukturell nicht ausgeglichen. Durch die Trägerübergabe wird der Gemeindehaushalt um rund 170.000 Euro entlastet.

„Uns tut es leid, die Trägerschaft nicht länger behalten zu können, wir werden unseren Kitas jedoch weiter verbunden bleiben“, erklärt Pfarrer Michael Manz, Vorsitzender des Presbyteriums. „Wir sind froh, mit der Bethanien Diakonissen-Stiftung eine kompetente und bewährte Partnerin zu haben, bei denen wir unsere Einrichtung in guten Händen wissen.“ Auch nach dem Trägerwechsel wird die Lukaskirchengemeinde die religionspädagogische Arbeit in beiden Kitas fortsetzen, dies ist per Kooperationsvertrag geregelt.

Religionspädagogische Arbeit in Kitas wird fortgesetzt

Der neue Träger, die Bethanien Diakonissen-Stiftung, ist verbunden mit der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland (Körperschaft des öffentlichen Rechts). Sie ist hervorgegangen aus den Diakoniewerken Bethanien Frankfurt (gegründet 1874) und Bethesda Wuppertal (gegründet 1886).