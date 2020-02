Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei neue Spielgruppen

Der Kinderschutzbund bietet zwei neue Spielgruppen an. Die „Betreuung in besonderer Lebenslage“ ist für Kinder gedacht, die noch nicht lange in Deutschland sind und deshalb keinen Betreuungsplatz bekommen haben.

In den Spielgruppen werden die Kinder sprachlich und mit Ritualen auf einen Kita-Betrieb vorbereitet. Weitere Informationen und Angebote auf www.kinderschutzbund-mh.de oder unter 0208 47845.