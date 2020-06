Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrradunfalls in Mülheim.

Unfall Zwei Radfahrer in Mülheim zusammengestoßen: Zeugen gesucht

Mülheim. Die Polizei sucht Zeugen eines Zusammenstoßes zwischen zwei Radfahrern. Ein 56-Jähriger wurde verletzt und kann sich nicht vollständig erinnern.

Nach einem folgenschweren Unfall zwischen zwei Radfahrern am am Dienstag gegen 14.45 Uhr sucht die Polizei mögliche Unfallzeugen. Ein verletzter 56-Jähriger kann sich nicht an den Hergang erinnern.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete sich der 56-jährige am Mittwoch auf der Wache und sagte, dass er die Kölner Straße stadteinwärts gefahren sei, als er plötzlich zu Boden gestürzt und erst im Krankenhaus wieder aufgewacht sei.

Zum eigentlichen Unfallhergang konnte der Mülheimer zunächst keine weiteren Angaben machen. In seiner Hosentasche aber entdeckte der Mann einen Zettel mit Informationen zum möglichen weiteren Unfallbeteiligten und dem Abstellort seines Rads.

Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern in Mülheim

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern. In Folge dessen wurden Rettungskräfte verständigt, die sich um den Mülheimer kümmerten. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich zwei bislang unbekannte Personen – ein Mann und eine Frau mit Hund – am Unfallort, die möglicherweise das Unfallgeschehen beobachtet haben könnten. Die Polizei sucht nun diese beiden und mögliche weitere Zeugen. Rückmeldung an: 0201/8290.