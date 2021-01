Der Kampf gegen Corona geht weiter: In Mülheim sind weitere Bewohner von Senioreneinrichtungen geimpft worden.

Corona Zweite Impfaktion in Mülheimer Alteneinrichtungen beendet

Mülheim Im Kampf gegen Corona wurden weitere Senioren und Mitarbeiter Mülheimer Einrichtungen geimpft, außerdem 179 Personen der Kategorie 1 versorgt.

An Silvester ist laut Stadtsprecher Volker Wiebels die zweite Impfaktion in fünf Mülheimer Alten- und Pflegeeinrichtung erfolgreich abgeschlossen worden. Alle impfwilligen Patienten und Mitarbeiter in den jeweiligen Einrichtungen seien versorgt worden. Konkret handelte es sich um das Wohn- und Pflegezentrum Mülheim (das frühere Bonifatius-Haus), die Alloheim-Seniorenresidenz „Stadtquartier Schloßstraße“, das Seniorenstift Franziskushaus sowie die städtischen Häuser Auf dem Bruch und Kuhlendahl.

Zusätzlich konnten weitere 179 Personen geimpft werden, teilte Wiebels mit. "Der Grund hierfür lag einerseits in einer etwas zu hohen Bestellung eines Altenheims und andererseits darin, dass nunmehr sechs Impfdosen aus einer Vial gewonnen werden konnten."

Unter anderem wurden über 60 Mitarbeiter der Mülheimer Krankenhäuser geimpft

Bei den 179 Personen handelte es sich nach Angaben der Stadt "ausschließlich um Personen der Kategorie 1". Wiebels spricht unter anderem von über 60 Mitarbeitern - Ärzten und Pflegern - der beiden Krankenhäuser, von Notärzten, Mitarbeitern des Gesundheitsamtes sowie Personal des Rettungsdienstes von Feuerwehr und Hilfsorganisationen. "Die Organisation hierfür hat knapp fünf Stunden gedauert und kann wohl als großer Erfolg verbucht werden", so der Stadtsprecher. "Es musste keine Impfdosis entsorgt werden."

Die leitenden Impfärzte, Hella Körner-Göbel und Thomas Franke, hätten mitgeteilt, dass alle fünf Einrichtungen die Impfaktion vorbildlich vorbereitet und sowohl bei der Impfung der Patienten und Mitarbeiter, als auch bei der Impfung der zusätzlichen 179 „Impflinge“ gut unterstützt hätten.