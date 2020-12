Meldungen aus Arnsberger Vereinen und Institutionen

Arnsberg Hier finden Sie Meldungen aus den Arnsberger Vereinen und Institutionen.

Impf-Hotline der AOK

Die ersten Corona-Impfungen im Hochsauerlandkreis haben begonnen. Viele Menschen wollen nun wissen: Kann und soll ich mich impfen lassen? Wie sicher ist der Impfstoff? Wie ist die geplante Reihenfolge der Impfungen? Welche Impfzentren gibt es? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es ab sofort bei der speziellen Corona-Impfhotline der AOK NordWest. Unter der kostenfreien Servicenummer 0800 1 265 265 informiert ein Expertenteam aus Ärzten und medizinisch ausgebildetem Fachpersonal die AOK-Versicherten rund um die Uhr zur Corona-Impfung. „Mit der Einrichtung unserer Corona-Impfhotline möchten wir auf den großen Informationsbedarf der Bevölkerung im Hinblick auf die geplanten Impfungen eingehen. Uns ist es gerade in dieser unsicheren Pandemie-Zeit ein wichtiges Anliegen, unsere Versicherten mit tagesaktuellen und verlässlichen medizinischen Informationen zu versorgen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.

Blutspendetermin in Arnsberg

Der nächste Blutspendetermin in Arnsberg ist am Mittwoch, 30. Dezember, von 10 bis 16 Uhr am Berufskolleg "Am Eichholz" in Arnsberg am Feauxweg 24. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen zu verhindern, bietet der DRK Blutspendedienst viele Blutspenden mit Terminreservierung an. Über die kostenlose DRK-Blutspende-App sowie die Website spenderservice.net können sich die Spender informieren und sich ihre persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren. Dies geht auch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 -11 949 11. So kann jeder ohne lange Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden. Aus Infektionsschutzgründen bittet der Blutspendedienst darum, nach Möglichkeit auf Begleitpersonen zu verzichten sowie einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen und eine eigene Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden.

Wanderplan des SGV Neheim

Die Abteilung Neheim des Sauerländischen Gebirgsverein hat seit längerem das Veranstaltungsprogramm im Zusammenhang mit der fortschreitenden Corona-Pandemie komplett ausgesetzt. Doch die Hoffnung auf Besserung und Normalisierung bleibt. So hat der SGV Neheim auch diesmal den jährlich erscheinenden Wander- und Veranstaltungsplan veröffentlicht. Online ist das Heftchen bereits unter www.sgv-neheim.net/wanderplan-2021 einzusehen.

Online-Kurse der Barmer

Mit der Einschränkung des öffentlichen Lebens haben Bund und Länder auch die Möglichkeiten sportlicher Aktivitäten stark reduziert. Um Körper und Geist trotzdem auf Trab zu halten, bietet die Barmer ihren Versicherten kostenlose qualitätsgesicherte Online-Kurse an. Einen Überblick über das Online-Kursangebot der BARMER liefert die Webseite www.barmer.de/g100004. Die Nachfrage nach Online-Kursen ist groß. Allein zu den Präventionskursen von Cyber-Fitness melden sich monatlich mehr als 1000 Barmer-Versicherte an. Bei diesen Kursen, die alle von der Zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert worden sind, absolvieren die Teilnehmer über acht Wochen 30- bis 60-minütige Online-Einheiten. Am gefragtesten ist derzeit „Erfolgreich abnehmen“, gefolgt von „Rücken Coaching“ und „Yoga für Einsteiger“. Der Neheimer Regionalgeschäftsführer Andersen dazu: „Der Lockdown kann unsere Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten negativ beeinflussen. Das müssen wir aber nicht hinnehmen. Auch zu Hause können wir aktiv sein und etwas für unsere Fitness und Gesundheit tun. Denn gerade jetzt ist ein starkes Immunsystem wichtig.“

Handwerkskammer schließt bis 3.Januar

Die Handwerkskammer Südwestfalen ist bis zum 3. Januar 2021 geschlossen. Darüber hinaus ist eine persönliche Vorsprache vorerst bis zum 10. Januar 2021 Corona bedingt nicht möglich. Ein Kontakt mit der Handwerkskammer ist bis dahin nur per Telefon oder E-Mail möglich.

Bezirksregierung öffnet erst in 2021 wieder

Die Bezirksregierung Arnsberg bleibt in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr in der Zeit vom 28. bis zum 30. Dezember 2020 geschlossen. Ausgenommen sind die Bereiche, die Corona-Pandemie bedingt tätig sind.

MV Bruchhausen sagt Jahreshauptversammlung ab

Der Musikverein Bruchhausen sagt schon jetzt, coronabedingt seine Jahreshauptversammlung am 21. Februar 2021 ab.

Neuer Wanderplan des SGV Arnsberg

Der neue handliche Wander-und Erlebnisplan2021 der SGV-Abteilung Arnsberg unter dem Motto „SGV, wandern mit Lust &Laune“ ist erschienen und bereits an die Mitglieder verteilt. Ein reichhaltiges Wander- und Erlebnisprogramm ist darin zu finden, wie z.B. SGV-Vogelbeobachtungen in den Ruhrauen zwischen Neheim und Arnsberg, für Frühaufsteher ob SGV-Mitglied oder nicht. Der Wanderplan ist auch auf der Internetseite zu finden. Interessierte können den Wanderplan auch beim Verkehrsverein Arnsberg, Neumarkt 6 mitnehmen.

Vhs-Geschäftsstelle öffnet am 4. Januar

Die Geschäftsstellen der Volkshochschule Arnsberg/Sundern sind ab sofort und bis zum 3. Januar einschließlich geschlossen. Ab Montag, 4. Januar, sind die Geschäftsstellen wieder besetzt. Anmeldungen zu den Frühjahrs-Kursen sind unter www.vhs-arnsberg-sundern.de bereits jetzt möglich, das gedruckte VHS-Programm erscheint Anfang Januar.