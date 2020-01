Sundern soll im Frühjahr bunt und kreativ sein

Die Resonanz auf die erste Vorbesprechung für den Kreativabend in Sundern 2020 hatte noch Luft nach oben. Die anwesenden Kaufleute, die sich schon im letzten Jahr an der ersten Aktion des Stadtmarketings Sundern beteiligt hatten, waren auf jeden Fall mit viel Elan und frischen Ideen dabei.

Denn: Am Freitag, 17. April, soll es in Sundern wieder soweit sein, auf dem Levi-Klein-Platz gibt es verschiedene Angebote für alle Interessierten, die gerne etwas selber machen möchten. Das Treffen am Mittwochabend hatte dazu bereits Interessen abgeklopft und Vorschläge für den Tag gesammelt.

Julia Wagener: „Wir möchten ein kreatives Zirkeltraining“

„Wir möchten ein kreatives Zirkeltraining, jeder soll möglichst viel ausprobieren können“, stellte Julia Wagener, Wirtschaftsförderung Sundern, vor. Selbermachen liege wieder voll im Trend und biete einen Ausgleich und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Zudem, so Wagener vor interessierten Gästen, gebe es so für die hergestellten Produkte eine garantierte Individualität.

Schon mit der ersten Veranstaltung im Oktober 2019 habe man gute Erfahrungen gemacht und wolle nun dieses Alleinstellungsmerkmal in der Region ausbauen.

So waren im Herbst 2019 drei Stunden vorgesehen, an denen sich die Fans von Handarbeit an verschiedenen Stationen ausprobieren durften. Letztendlich wurde es dann doch um einiges länger, mit so einem großen Interesse am Angebot hatten weder Veranstalter noch Akteure gerechnet.

Besucher werden aktiv und bringen eigene Ideen ein

„Zunächst waren viele Neugierige da, die aber dann schnell zu Akteuren wurden“, schildert Musa Alp aus dem „Alpenveilchen“. Mehr und mehr Besucher des ersten Sunderner Kreativabends seien aktiv geworden und hätten sich mit eigenen Ideen eingebracht.

„Für eine Premiere wurde die Veranstaltung sehr gut angenommen, ich habe vor allem die Neugierde der Menschen gespürt“, erinnert sich Claus Birkner vom „Kochtreff“ in Sundern.

Keine Frage: „Selbstgemacht!“ schreit förmlich nach einer Fortsetzung

Für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Sundern also keine Frage: „Selbstgemacht!“ schreit förmlich nach einer Fortsetzung. Die soll es bereits im Frühjahr geben, am 17. April will man für zunächst drei Stunden wieder die kreativen Köpfe – Anfänger wie Fortgeschrittene – zum Besuch des Angebotes motivieren. „Wir denken an Jugendliche und Erwachsene, die hier ohne Leistungsdruck einfach etwas probieren können“, sagt Julia Wagener.

Sie hatte 2019 bereits die Idee zur ersten Veranstaltung, die in der Fortsetzung 2020 noch etwas mehr bieten wolle: Neben bekannten Angeboten wie Stricken, Häkeln oder Aquarellmalerei wird auch Handlettering und vieles mehr angeboten. Klar ist, dass auch diesmal wieder die Trends der Saison berücksichtigt werden sollen.

Die Häuser am Levi-Klein-Platz werden bunt angestrahlt

Dafür gibt es auch schon ganz konkrete Vorschläge zur Umsetzung. So sollen wieder die bunten Häuser am Veranstaltungsort Levi-Klein-Platz angestrahlt werden, Sitzmöglichkeiten für die Aufenthaltsqualität bei den Besuchern sorgen. Zusätzlich ist geplant, einen Straßenmusiker zu verpflichten, der den kulturellen Rahmen des Angebotes verstärkt.

Aus einem Food-Truck wird Verpflegung angeboten. Und auch die anderen Einzelhändler aus Sundern werden ermuntert, sich mit einem Late-Night-Shopping am Kreativabend zu beteiligen. Umgesetzt werden könnte auch die Idee, die am Angebot beteiligten Geschäfte in Sundern durch Beleuchtung kenntlich zu machen.

„Wir haben Gesicht gezeigt, neue Kunden gewonnen und sind bekannter geworden“

Die gute Resonanz des ersten Kreativabends ist für die Beteiligten noch spürbar. „Wir haben Gesicht gezeigt, neue Kunden gewonnen und sind einfach bekannter geworden“, so Musa Alp und Claus Birkner. Und Ulla Kaiser freute sich, dass die Angebote in ihrem Kreativladen vor allem von Kindern genutzt wurden.

Die Stadt will für den nächsten Kreativabend mit Flyern und Bannern an Brückengeländern verstärkt werben. Jetzt aber werden erst einmal weitere Mitstreiter gesucht.