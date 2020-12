120 Quadratmeter Zug besprüht: Polizei fasst jungen Sprayer

Ein 19-Jähriger soll mit weiteren Tatverdächtigen in Oberhausen einen Zug besprüht haben (Symbolbild).

Oberhausen. Die Polizei hat in Oberhausen einen 19-Jährigen gefasst, der in Osterfeld einen Zug mit Graffiti besprüht haben soll. Komplizen konnten flüchten.

Der Polizei ist am Sonntag in Oberhausen ein mutmaßlicher Sprayer ins Netz gegangen. Er soll mit drei weiteren Verdächtigen vier Waggons eines Zuges besprüht haben, die Graffiti sind auf einer Gesamtfläche von 120 Quadratmetern auf dem Zug zu finden.

Die Beamten nahmen den 19-Jährigen auf frischer Tat fest. Der junge Mann soll am Sonntag gegen 15.20 Uhr am Abstellbahnhof Oberhausen-Osterfeld an dem Zug zugange gewesen sein. Die Ermittler gehen von insgesamt vier Tätern aus.

Alle vier Personen flüchteten zunächst beim Anblick der Polizisten. Einen Tatverdächtigen konnten die Beamten schließlich stellen. Er hatte „diverse Tatutensilien“ dabei, wie es im Polizeibericht heißt.

Der 19-Jährige ist nach einem kurzen Aufenthalt im Polizeipräsidium Oberhausen wieder auf freiem Fuß, muss sich aber nun wegen Sachbeschädigung verantworten; ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden in Höhe von rund 3600 Euro entstanden.