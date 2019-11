2. City-Weihnacht in Oberhausen soll stimmungsvoller werden

Die 2. City-Weihnacht in Alt-Oberhausen soll gemütlicher und stimmungsvoller als 2018 werden. Das kündigte der federführende Organisator Uwe Muth auf Anfrage unserer Zeitung jetzt an.

Hintergrund: Der neu konzipierte Weihnachtsmarkt in Alt-Oberhausen fand Ende 2018 nicht nur Zustimmung. Damals löste das neue Konzept mit einer Eisbahn in der Mitte den Weihnachtswald mit seinem urigen Ambiente ab. Händler bemängelten daraufhin den zu großen Abstand zwischen Hütten und Eisbahn und wünschten sich zum Teil sogar den „Charme des Weihnachtswaldes“ zurück.

Oberhausen Eisbahn ohne Eis Die Eisbahn an der Siegessäule funktioniert ohne Eis. Die synthetische Oberfläche ist mit Teflon beschichtet. Optisch gibt es gegenüber einer frostigen Eisbahn kaum Unterschiede. Dafür kommt die Bahn aber mit deutlich weniger Energie aus.

Nun startet das neue Konzept inklusive Eisbahn, aber mit verbesserter Aufstellung des Budenzaubers am 16. November in die zweite Runde: Eisbahn, Kinderkarussell, Krippenausstellung und Live-Musik sorgen auf und am Altmarkt für Abwechslung und festliche Stimmung.

Das CityO.-Management kündigt an: „Winterromantik, der Duft von Glühwein, leuchtende Kinderaugen – ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gehört für viele Menschen traditionell zur entspannten Einstimmung auf das Fest der Liebe. In Oberhausen dürfen sich die Besucher auf ein besonderes Vergnügen freuen: Rund um den Brunnen mit der Engelsfigur am Altmarkt gibt es eine Eislaufbahn und es werden an einer Feuertonne Stockbrote geröstet.“

Ein weiteres Highlight der City Weihnacht ist die Krippenausstellung in der Herz-Jesu-Kirche am Altmarkt, die alle Weihnachtsmarktbesucher gleich nebenan besichtigen können.

DSDS-Gewinner live zu sehen

Kennt sich mit Live-Auftritten bestens aus: Davin Herbrüggen singt zum Start der City-Weihnacht am 16. November in Alt-Oberhausen. Hier verzaubert er seine Fans in Hattiingen. Foto: Fischer / FFS

Gleich zum Start wollen die Veranstalter ein publikumswirksames Zeichen setzen: DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen tritt auf der Bühne am Altmarkt auf und singt zum Start der City-Weihnacht seine Hits. Auch die Pfarrer Vincent Graw und Ilona Schmitz-Jeromin begleiten für die katholische bzw. evangelische Kirche das vorweihnachtliche Geschehen; zudem ist Oberbürgermeister Schranz präsent, um die City-Weihnacht offiziell zu eröffnen.

„Charmanteres Buden-Arrangement“

Uwe Muth verweist mit Blick auf die Situation am Altmarkt Ende 2018 darauf, dass zu jener Zeit die Aufstellung von Ständen und Buden durch die nahe Baustelle des Jobcenters beeinträchtigt worden sei. Direkt vor dem Baugrundstück waren entlang der Gutenbergstraße Baumaterialien gelagert worden. „Das ist jetzt vorbei. Jetzt können wir das alles viel charmanter arrangieren!“

Täglich von 12 bis 20 Uhr

Die Oberhausener werden reichlich Gelegenheit haben, die zweite Ausgabe der City-Weihnacht persönlich in Augenschein zu nehmen: Bis zum 22. Dezember ist die Weihnachtsaktion täglich in der Zeit von 12 bis 20 Uhr präsent. Die Eröffnung am Samstag, 16. November, ist um 17 Uhr. Wer also Davin Herbrüggen einmal in weihnachtlichem Glanz live erleben will, ist auf dem Altmarkt am Samstag des dritten Novemberwochenendes genau richtig. Ob die 2. City-Weihnacht nach dem etwas verhaltenen Start 2018 ein Hit wird, wird sich zeigen.