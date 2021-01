Löscheinsatz in der Turnhalle: 26 Feuerwehrleute rückten zur Friedrich-Ebert-Realschule aus.

Löscheinsatz 26 Feuerwehrleute löschen Brand in Oberhausener Turnhalle

Oberhausen Die Alarmierung erfolgt am Sonntag gegen 19 Uhr. Sofort rückt der Löschzug der Feuerwache Sterkrade zur Friedrich-Ebert-Realschule aus.

Löscheinsatz für die Feuerwehr Oberhausen: Am Sonntagabend um 18.57 Uhr ist der Leitstelle Oberhausen eine Rauchentwicklung aus der Turnhalle der Friedrich-Ebert-Realschule gemeldet worden.

Der alarmierte Löschzug der Feuerwache 2 konnte am Einsatzort eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Turnhalle feststellen, heißt es im aktuellen Einsatzbericht. Der Hausmeister habe die Einsatzkräfte vor Ort eingewiesen, er habe den Wehrkräften auch den Zugang zum Objekt ermöglicht und er konnte versichern, dass sich keine Menschen im Gebäude befinden.

Umgehend sei dann die Brandbekämpfung im Inneren der Halle eingeleitet worden. Zugleich wurden Hochleistungslüfter in Stellung gebracht.

Zahlreiche Glutnester

Die vorgehenden Trupps mussten unter schlechten Sichtbedingungen den Brandherd in der Turnhalle lokalisieren. Es stellte sich heraus, dass es in den Geräteräumen zu dem Feuer gekommen war. Schritt für Schritt konnten die Sichtverhältnisse in der Halle verbessert werden. Die Feuerwehrpressestelle berichtet: "Die Löschmaßnahmen gestalteten sich zeitaufwendig, da die betroffenen Geräteräume aufgrund des Brandes schwer zugänglich waren und zahlreiche Glutnester abgelöscht werden mussten."

Kripo ermittelt Brandursache

Die Brandursache werde jetzt von der Polizei ermittelt. Bei dem Löscheinsatz, der sich über zweieinhalb Stunden erstreckte, wurden keine Personen verletzt. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte vor Ort präsent.