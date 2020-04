61.000 Oberhausener zählen ärztlich zur Corona-Risikogruppe

Oberhausen. In Corona-Zeiten stufen Mediziner und Virologen generell ältere Menschen über 60 Jahren als Risikogruppe ein.

In Oberhausen sind 29,0 Prozent der Einwohner bereits über 60 Jahre alt – das sind nach dem Stand der Daten des Landesstatistikamtes IT.NRW von Ende 2018 über 61.000 Menschen. Sie zählen bei Medizinern in Corona-Zeiten generell zur Risikogruppe, bei denen Corona-Infektionen häufiger als in anderen Altersgruppen zu Komplikationen führen können.

In ganz NRW Westfalen lebten Ende 2018 mehr als 4,9 Millionen Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Das ist eine Quote von 27,6 Prozent. Im europäischen Vergleich ist dieser Anteil zwar niedriger als in Italien (29,9 Prozent) aber höher als in Spanien (25,4 Prozent) oder Großbritannien (24,0 Prozent).

Relativ geringer Anteil von Älteren in Duisburg

In NRW gehört Oberhausen zu den Städten mit einer überdurchschnittlich hohen Quote an älteren Bürgern. In Mülheim und Bottrop leben verhältnismäßig mit rund 30 Prozent noch mehr über 60-Jährige als in Oberhausen. In Duisburg liegt der Anteil bei 26,8 Prozent, in Gelsenkirchen bei 27,4 Prozent und in Essen bei 28,0 Prozent. Die niedrigsten Anteile an älteren Einwohnern hatten nach Angaben der Landesstatistiker Augustdorf (21,2 Prozent) im Kreis Lippe und Heek (22,3 Prozent) im Kreis Borken. Die höchsten Anteile wurden für Bad Sassendorf (31,9 Prozent) im Kreis Soest und für Hünxe (34,7 Prozent) im Kreis Wesel ermittelt.

Nach den Ergebnissen des Mikrozensus 2018 lebte in NRW fast jeder dritte (31,7 Prozent) ältere Mensch über 60 Jahre allein.