Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

890 Jugendliche suchen eine Arbeit

Die Jugendarbeitslosigkeit hat in Oberhausen in den vergangenen Jahren ebenfalls abgenommen, allerdings langsamer als die Gesamtzahl aller Arbeitslosen. So sank die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren von gut 1200 vor fünf Jahren auf 890 im vergangenen Jahr – 68 weniger als im Vorjahr (minus 7,1 Prozent). Fast drei Viertel der Jugendlichen werden vom Jobcenter betreut.

Entgegen dem Trend steigt die Arbeitslosigkeit von Ausländern – auch weil, wie die Arbeitsagentur schreibt, die „Integration von Flüchtlingen eine Herausforderung bleibt“. So waren im Dezember 3700 Ausländer ohne Arbeit, über 400 mehr als vor einem Jahr. 1118 sind als Flüchtlinge registriert, immerhin 70 begannen eine Ausbildung im Jahr 2019, über 450 nahmen einen Job auf. Das sind mehr als 2018, als über 380 eine Arbeitsstelle vermittelt werden konnte.