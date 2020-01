Oberhausen. Wegen Bauarbeiten fallen am 18. und 19. Januar jeweils ganztätig die Zugverbindungen auf der Linie RE 44 zwischen Oberhausen und Bottrop aus.

Achtung Pendler: Zugausfälle zwischen Oberhausen und Bottrop

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG entfallen von Samstag, 18. Januar, bis Sonntag, 19. Januar, ganztägig die Zugverbindungen auf der Linie RE 44 zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Bottrop Hauptbahnhof. Die Nord-West-Bahn richtet für alle ausfallenden Verbindungen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Von Oberhausen Hbf bis nach Bottrop Hbf: In Oberhausen starten die Ersatzbusse jeweils zur Minute 05 und somit acht Minuten früher als die jeweils reguläre Zugverbindung. Bottrop Hbf wird jeweils vier Minuten später als die jeweils reguläre Zugverbindung erreicht.

Auch an den Bahnhöfen Oberhausen-Osterfeld Süd und Bottrop-Vonderort gibt es entsprechend geänderte Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Ausnahme: Bei der jeweils letzten regulären Zugverbindung des Tages startet der Bus um 23.15 Uhr, statt um 23.13 Uhr.

Geänderte Ankunfts- und Abfahrtszeiten

Von Bottrop Hbf nach Oberhausen Hbf: Die Ersatzbusse starten in Bottrop Hauptbahnhof jeweils zur 33. Minute und somit zur gleichen Abfahrtszeit wie die regulären Zugverbindungen. Aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse wird Oberhausen Hauptbahnhof 20 Minuten später erreicht als die jeweils reguläre Zugverbindung.

An den Bahnhöfen Bottrop-Vonderort und Oberhausen-Osterfeld Süd gibt es ebenfalls entsprechend geänderte Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Ausnahme: Bei der jeweils letzten regulären Zugverbindung des Tages startet der Bus um 23.43 Uhr und somit zehn Minuten später als die reguläre Zugverbindung.

Ersatzfahrpläne stehen im Internet

Die Nord-West-Bahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806 600 161 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) zu melden. Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage www.nordwestbahn.de im Bereich Baumaßnahmen verfügbar sowie in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar.

Und hier halten die Ersatzbusse: Haltestelle „Oberhausen Hbf“, Bussteig 10, Oberhausen-Osterfeld Süd Haltestelle „Osterfeld Süd Bf“, Bussteig 1 (Richtung Oberhausen), Bottrop-Vonderort Haltestelle „Bottrop-Vonderort Bf“, Bottrop Hbf Haltestelle „Bottrop Hbf“.