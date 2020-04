Dr. med. Ulrich Kröll (links), Sprecher des Oberhausener Netzwerkes „Quali-net“, und Dr. med. Thomas Butz, Chefarzt für Kardiologie am Katholischen Klinikum Oberhausen, 2018 bei einer Telefonaktion in der Redaktion.

Corona-Pandemie Ärzte-Bitte an Patienten: Betretet Praxen nur mit Mundschutz

Oberhausen. Die Ärzte-Teams in den Oberhausener Praxen haben zu wenig Schutzkleidung – deshalb hat das Netzwerk „Qualinet“ 1000 Spezialmasken gekauft.

Das Oberhausener Ärztenetzwerk „Qualinet O.“ hält die telefonische Krankschreibung bei Atemwegserkrankungen nur übers Telefon solange für sinnvoll, bis die allgemeinen Corona-Abstandsregelungen zwischen den Bürgern in Deutschland von der Bundesregierung wieder aufgehoben worden sind. Die Ärzte halten es überdies für notwendig, dass jeder wegen einer Atemwegserkrankung arbeitsuntauglich geschriebene Patient auf jeden Fall auf Coronavirus getestet wird.

Zudem bittet Dr. Ulrich Kröll, Mitglied des Vorstandes des Qualitätsnetzes Oberhausener Ärzte, alle Patienten, die Arztpraxen besuchen, einen Mundschutz wie in Geschäften oder im öffentlichen Nahverkehr zu tragen. Denn: „Eine Separierung von infektiösen und nicht infektiösen Patienten/innen ist letztlich unmöglich, da zu einem hohen Prozentsatz Covid-19-Positive keine oder nur minimale Symptome aufweisen“, schreibt Dr. Kröll in einer Medienmitteilung an die Redaktion.

Vorsichtiger Umgang in Arztpraxen notwendig

Insgesamt sei ein vorsichtiger Umgang in Arztpraxen notwendig, da viele Praxen nicht ausreichend Schutzkleidung besitzen – obwohl es bei Untersuchungen von Patienten nach Darstellung des Ärzte-Netzwerkes meist unumgänglich ist, den notwendigen Sicherheitsabstand von zwei Metern deutlich zu unterschreiten. Deshalb hat das „Qualinet O.“ nach eigenen Angaben 1000 FFP2-Masken und weitere Schutzausrüstung erworben.

Bis zu einer hinreichenden Ausstattung mit Schutzkleidung sollten die Untersuchungen nach Meinung der Praxis-Ärzte auf das Mindestmaß beschränkt werden. Konkret bedeute dies, dass Vorsorgeuntersuchungen unterbleiben sollten und Kontrolluntersuchungen nur dann stattfinden, wenn davon dringliche Therapieentscheidungen abhängen würden.