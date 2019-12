Bitte mitsingen! Auch „Good News“ gastierte jetzt in der Tafelkirche.

Oberhausen. Mit „Good News“ und dem „Kukakor“ waren zwei gesangsstarke Ensembles zu Gast. Das Publikum genoss in der Tafelkirche ein festliches Programm.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktion im Advent: Oberhausener Tafel öffnete ihre Pforten

Das Team der Oberhausener Tafel setzt auf gute Kontakte zu Bürgerinnen und Bürgern, zu Vereinen und Verbänden. So startete jetzt in der Tafelkirche an der Gustavstraße/Ecke Buschhausener Straße ein viel beachteter „Tag der offenen Tafel“ als adventlich gestimmte Willkommens-Aktion.

Zahlreiche Besucher kamen aus diesem festlichen Anlass in die Tafelkirche und bestaunten auch gleich die vielen gespendeten Geschenke, die dort derzeit im großen Kirchenraum lagern. Am 17. Dezember werden die Päckchen und Pakete an die Kunden der Oberhausener Tafel verteilt.

Schöne Gelegenheit zum Mitsingen

Beim „Tag der offenen Tafel“ standen jetzt vor allem Gedankenaustausch, Geselligkeit und Musik im Blickpunkt. Zu Gast waren der Gospel-Chor „Good News“ und der „Kukakor“ aus Dinslaken. Und es wurde sogar gemeinsam mit dem freudig einstimmenden Publikum gesungen. „Es gab viel Lob. Das gesamte Programm und die Auftritte der Chöre sind sehr gut angekommen“, freute sich die 1. Vorsitzende der Tafel, Petra Schiffmann, nach der Aktion. Vor allem konnte auf diese Weise dem Publikum auch die wichtige Arbeit der Oberhausener Tafel nähergebracht werden.