Als zwischen Oberhausen und Essen die erste Straßenbahn fuhr

Die Oberhausener Straßenbahn-Geschichte ist uralt – immerhin entstand 1894 die erste kommunale Straßenbahngesellschaft im Deutschen Reich in Oberhausen – und gerade wieder jung: Der Plan zu einer Wiederaufnahme des Straßenbahn-Linienverkehrs zwischen Essen und Oberhausen ist kürzlich wieder aus mehrjähriger Versenkung aufgetaucht. Da muss man auch mal erinnern an die erste Straßenbahnverbindung zwischen beiden Städten, die am 8. Dezember 1924 den Betrieb aufnahm – und schon nach wenigen Stunden Schwächen zeigte.

Linienschluss zwischen Unterfrintrop und Lipperheidebaum

Der Reihe nach: Seit 1910 waren die Verkehrsbetriebe beider Städte bereits in Gesprächen, doch die Zeitläufte hatten noch mehr als Meinungsverschiedenheiten über die Streckenführung dafür gesorgt, dass erst 1924 der Linienschluss zwischen Unterfrintrop (auf Essener Seite) und Lipperheidebaum (auf Oberhausener Seite) vollzogen wurde. Und so hatte man auf einmal die Linie mit der Nummer 20, die vom Vincenzhaus an der Grenzstraße über Hauptbahnhof, Rathaus und Hochöfen an der Essener Straße über Frintrop am Schloss Borbeck vorbei zum Hauptbahnhof Essen nach Rellinghausen führte.

Oberhausen Naturlinie durchs Grüne Die Linie 20 hieß später Linie 5, dann 105. Oberhausen kappte 1974 mit der Einstellung des Straßenbahnbetriebs den Anschluss, der durch den Bau der Neuen Mitte wieder aktuell wurde. In Essen trägt die 105 mittlerweile den Beinamen „Naturlinie“. Das ist auch ein Hinweis auf die frühere Begründung, die den Oberhausenern neben der Notwendigkeit, rasch zur Arbeit zu kommen, die Linie schmackhaft gemacht hatte. Sie führte über die naturbelassenen Höhen Frintrops und am schönen Borbecker Schlosspark vorbei.

Im Viertelstundentakt

Alle Viertelstunde ging’s los, das war ein schöner Takt zwischen 5.10 Uhr am Morgen bis 19 Uhr, erst danach wurde bis kurz vor Mitternacht auf einen Zwanzig-Minuten-Takt umgestellt, bevor die erste Bahn bereits um 4.40 Uhr los zockelte. Was man heute als tollen Dienst am Bürger gern hätte, war damals schlicht der Notwendigkeit der Industrie und ihrem Willen geschuldet: Schicht für Schicht benötigten die Stahlöfen Arbeiter. Sieben Groschen betrug übrigens der Preis für die komplette Fahrt, abschnittweise reduzierte sich der auf deutlich weniger.

Blick in einen Straßenbahnwagen. Foto: Stadtarchiv Oberhausen

Zur Jungfernfahrt nahmen die Vorstände und Verantwortlichen aus Oberhausen eine Bahn um 8.30 Uhr am Hauptbahnhof und ließen um 10 Uhr am Essener Hauptbahnhof die Kollegen aus Essen zusteigen, bevor es wieder nach Oberhausen ging. Dort stieg man am Werksgasthaus aus, um im Parkhaus des Kaisergartens – damals die Spitzenrestauration der Stadt – ein Frühstück zu nehmen. Was es gab, berichtete der Reporter des „General-Anzeigers“ in der „Städte-Zeitung für das nordwestliche Industriegebiet“ allerdings nicht – das war verpönt, es hätte wohl auch neidisch gemacht.

Unterschiedliche Höhen

Zu allem Stolz über die neue Linie, die das schöne Straßenbahn-Netz weiter verdichtete, gesellte sich aber schnell eine Panne: Trotz langjähriger Vorbereitung fand man jetzt erst heraus, dass die Oberleitungshöhen in den beiden Nachbarstädten unterschiedlich waren, womit die Stromabnehmer auf den Wagen erhebliche Probleme hatten. Peinlich, peinlich und erst nach Wochen behoben.