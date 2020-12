Alt-Propst Wehling zeigt schmucke Krippen in Osterfeld

Krippenkunst in Osterfeld: Silas Mellis, Milla und Matthes Böcker (vorne von links), Theresa Bauer, Stammesvorstand Torsten Mellis, Gemeindepädagogin Daniela Konings, Andre Kern und Alt-Propst Karl Wehling (hi. von links) am Gemeindezentrum der evangelischen Auferstehungskirche.

Oberhausen Alt-Propst Karl Wehling präsentiert an der Vestischen Straße in Osterfeld sehenswerte Krippen, gestaltet von eigener Hand.

Der Stadtteil Osterfeld entwickelt sich in diesem Advent zum Krippen-Stadtteil: Nachdem erst vor wenigen Tagen Propst Christoph Wichmann die rustikale neue Außenkrippe an der Außenmauer der Kirche St. Josef Heide gesegnet hat, rückt nun auch verstärkt eine Krippenpräsentation im neuen evangelischen Gemeindezentrum an der Auferstehungskirche in den Blickpunkt.

Genauso wie an der nicht weit entfernten Hertastraße ist auch hier am evangelischen Gemeindezentrum eine Besichtigung jederzeit ohne Voranmeldung möglich, denn: Die schmucken Krippen sind in den Fenstern des neu errichteten Gemeindezentrums von außen zu sehen und zu bewundern – eine gute Idee gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, wo ja jeder Besuch im Gebäude-Inneren erhebliche Risiken birgt und zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen verlangt.

Nun also die Krippenpräsentation sozusagen direkt im Schau-Fenster an der Vestischen Straße: Bis zum 6. Januar sind die wunderbar geschnitzten Krippen und Krippenszenen zu betrachten. Die weihnachtlichen Kunstwerke stammen aus den Händen von Alt-Propst Karl Wehling, von 1969 bis 1996 als Pfarrer und Propst in St. Pankratius tätig und Träger des Ehrenrings der Stadt Oberhausen für seine Verdienste um Kirche, Stadt und Stadtgesellschaft.

Leidenschaft fürs Schnitzen

In der Ausstellung an der Vestischen Straße ist nur ein kleiner Teil des Kunsthandwerks zu sehen, das Alt-Propst Wehling seit seiner Pensionierung geschnitzt hat. Nach dem Eintritt in den Ruhestand entdeckte der gebürtige Hamborner seine Leidenschaft für die Holzschnitzerei wieder. Der emeritierte Propst hat ein wirklich beeindruckendes Geschick, wenn es um detailreiches Holzschnitzen geht. Nicht nur Krippen, auch zahlreiche andere Werke zeugen von diesem Können.

Zu sehen ist die Ausstellung – unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln – nur von außen in den Fenstern. Dazu erfolgt der klare Hinweis: Auf dem Gelände besteht eine Maskenpflicht!

Tatkräftige Hilfe der Pfadfinder

Übrigens erhielt Alt-Propst Wehling tatkräftige Hilfe, als es um die Ausstellungs-Organisation ging: Unter Leitung von Stammesvorstand Torsten Mellis haben die Pfadfinder vom DPSG-Stamm Heinrich Seuse, den Karl Wehling anno 1988 in Osterfeld gegründet hat, den Transport der Krippen übernommen und waren auch am Aufbau und an der Gestaltung gemeinsam mit Daniela Konings, Gemeindepädagogin der evangelischen Auferstehungskirchengemeinde, beteiligt.

Und dann setzten dazu weitere Beteiligte das i-Tüpfelchen auf diese vorbildliche ökumenische Aktion: Für die stimmungsvolle Licht-Installation der Krippen hat Andre Kern von Veranstaltungen Kern und ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Jugendarbeit der Auferstehungskirchengemeinde, fachkundig gesorgt. Die Ausgestaltung mit Steinen, Moos, Stroh, Sand und Tüchern übernahm die Leiterin der Pfadi-Stufe, Theresa Bauer, mit Gruppenkindern der Juffi-Stufe – Krippenkunst als generationenübergreifende Teamarbeit.