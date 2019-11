Oberhausen. Auch in diesem Advent wird das Kastell Holten wieder in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Dazu gibt es ein reges Markttreiben mit buntem Angebot.

Am Kastell Holten entfaltet der Advent besondere Pracht

In diesem Advent wird den Holtenern das Warten aufs Christkind in einem der ältesten Stadtteile Oberhausens wieder besonders leicht gemacht.

Zunächst einmal: An allen Adventssamstagen ziehen wieder die beliebten Holtener Nachtwächter durch die alten Gassen Holtens. Dabei werden sie am 2. Advent vom Nikolaus begleitet.

Auch in diesem Dezember wird das Kastell Holten zudem wieder in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Die Holtener Interessen- und Bürgergemeinschaft (HIB) veranstaltet am dritten Wochenende bereits zum 7. Mal einen Weihnachtsmarkt im und rund um das Kastell. Es wird Kunsthandwerk angeboten ebenso wie selbstgemachte Grußkarten, Kleidung und Schmuck, Strickwaren, Holzdeko, vor Ort geschnitzte Engel und Krippenfiguren sowie Erzeugnisse einer Imkerei. Besondere Essig- und Senfsorten sowie Öle und hübsche Verpackungen wird es ebenfalls geben. Aber auch für Verpflegung in Form von Glühwein, Punsch, Räucherfisch, Reibekuchen oder Bratwürstchen mit und ohne Currysoße und süße Leckereien ist gesorgt.

Handgemachte Teddys und weitere Attraktionen

Bratwürstchen, Reibekuchen und Räucherfisch gibt es u.a. zur Stärkung der Marktbesucher. Foto: Barbara Oesterbeck / HIB

Crêpes und Waffeln mit süßem und herzhaftem Belag gehören genauso dazu wie der equadorianische Glühwein „Canelasso“. Nicht nur die bereits bekannten Aussteller sind hier präsent, sondern es konnten auch neue Aussteller gefunden werden, so dass unter anderem auch handgemachte Teddys sowie Holz- und Patchworkarbeiten zu bestaunen sind. Eine Holzschnitzerin wird „live“ Engel und andere weihnachtliche Figuren schnitzen. Im großen Saal des Kastells gibt es zudem ein Café mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee.

Mit Frauenchor

Neben den Holtener Nachtwächtern singt erstmals ein Frauenchor weihnachtliche Lieder und es werden auch wieder Auftritte der „Blauen Funken“, die Clowns Olli & Felinchen sowie die „Rattenfänger“ mit irischer Volksmusik für Unterhaltung sorgen. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt im und ums Kastell am Samstag, 14. Dezember, von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 12 bis 18 Uhr.