Oberhausen. Der Ambulante Pflegedienst St. Clemens ist umgezogen und feiert den neuen Standort an der Brandenburger Straße 1 mit einem Tag der offenen Tür.

Ambulanter Pflegedienst St. Clemens lädt in neue Räume ein

Interessierte sind am Samstag, 23. November, von 10 bis 13 Uhr eingeladen, sich rund um das Thema ambulante Pflege am neuen Standort des Ambulanten Pflegedienstes St. Clemens zu informieren. Der Dienstleister ist umgezogen und befindet sich jetzt an der Brandenburger Straße 1.

Der ambulante Pflegedienst ist für Menschen da, die nach einem Unfall, aufgrund von Erkrankungen oder ihres Alters umfangreiche Unterstützung benötigen, um weiter in ihrer gewohnten Umgebung leben zu können. Leistungen können dem Bedarf entsprechend angeboten werden – dazu gehören neben der klassischen Grund- und Behandlungspflege auch Essen auf Rädern, Hausnotruf, hauswirtschaftliche Versorgung und Begleitdienste.

Vorträge zu Pflegeleistungen

Examinierte Pflegekräfte beantworten am Tag der offenen Tür alle Fragen von der Antragstellung über die Pflegegradbestimmung bis hin zu den Versorgungsmöglichkeiten. Um 10.30 Uhr und 11.30 Uhr wird in einem Kurzvortrag über den Leistungsumfang der ambulanten Pflege informiert. Darüber hinaus zeigen die Mitarbeiter den Besuchern in Praxisübungen einfache Handgriffe im Pflegealltag. An einem Glücksrad können die Gäste ihr Wissen bei einem Pflegequiz testen und kleine Präsente gewinnen.

Der Zugang ist barrierefrei. Die neuen Geschäftsräume des Ambulanten Pflegedienstes St. Clemens an der Brandenburger Straße 1 in Sterkrade sind montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 14 Uhr und donnerstags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Für eine individuelle Beratung empfiehlt sich eine Terminvereinbarung unter 0208-695 4112.