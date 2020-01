Anmeldetermine 2020 an den Sek.-I-Schulen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anmeldetermine 2020 an den Sek.-I-Schulen

An folgenden Tagen finden die Anmeldungen für das Schuljahr 2020/21 an den weiterführenden Schulen in Oberhausen statt:

Gesamtschulen: Montag, 10. Februar 2020, 9 bis 16 Uhr und Dienstag, 11. Februar 2020, 9 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch, 12. Februar 2020, 9 bis 16 Uhr.

Realschulen und Gymnasien: Donnerstag, 27. Februar 2020, 9 bis 18 Uhr und Freitag, 28. Februar 2020, 9 bis 13 Uhr.