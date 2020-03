Appell AOK: Persönliche Kundenkontakte nur in dringenden Fällen

Oberhausen. Gegen das Corona-Risiko: Die Krankenkasse AOK appelliert an ihre Versicherten, die Geschäftsstellen zu meiden und online den Kontakt zu suchen.

Um eine schnelle Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern und die Zahl der Neuinfektionen zu begrenzen, bittet die AOK Rheinland/Hamburg ihre Versicherten, bis auf Weiteres nur in dringenden Fällen und nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung eine persönliche Beratung in den Geschäftsstellen in Anspruch zu nehmen.

„Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation tragen wir als Gesundheitskasse eine besondere Verantwortung für unsere Versicherten sowie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erläutert Claudia Schimpfke, AOK Regionaldirektorin Duisburg-Oberhausen. „Die Reduzierung von persönlichen Kontakten ist eine wirksame Maßnahme, um weitere Ansteckungen zu verhindern und gerade Risikogruppen, insbesondere ältere oder chronisch kranke Menschen, zu schützen.“

Kunden aus der Region Duisburg/Oberhausen erreichen die AOK zur Terminvereinbarung unter 0203 – 3931. Die Online-Geschäftsstelle bietet die Möglichkeit, wichtige persönliche Anliegen von unterwegs oder von zu Hause zu erledigen: zu erreichen unter rh.meine.aok.de oder über die Meine-AOK-App. Zum schnellen Einreichen von Dokumenten und Unterlagen können die Briefkästen der Geschäftsstellen genutzt werden, die tagsüber stündlich geleert werden.

Speziell zum Thema Corona-Virus ist die AOK-Servicehotline unter 0800 1 265265 rund um die Uhr zu erreichen.