Am Aschermittwoch endet auch in Oberhausen tränenreich die Karnevalssession 2019/2020. Stadtprinz Dirk I. (Loege) gibt beim Fischessen des Hauptausschusses Groß-Oberhausener Karneval am frühen Abend in der Stadthalle seine Insignien der Macht zurück.

Die Gesellschaften feiern oft bei internen Abschlussveranstaltungen in den Gaststätten. Auch im Uerige Treff am Friedensplatz gibt es zwischen 11 und 22 Uhr ein Fischessen.