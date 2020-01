Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch Sterkrade feiert Karneval

Die Sterkrader Raben kündigen ebenfalls ihre jecke Prunksitzung an. Diesmal feiert der Verein am Samstag, 1. Februar, in der Tanzschule Mettler an der Neumühler Straße 42. Ab 19.11 Uhr treten Tante Gertrud, der Musikzug Ruhrpott Düser, Sänger Christian Franke und DJ Thommy auf.

Die KG Blau-Gelb St. Marien feiert nach einer Pause wieder ihre beliebte „Galanacht der Herzen“. Am Samstag, 15. Februar, wird ab 20.11 Uhr das Ebertbad bespielt – Propst Peter Fabritz ist als Büttenredner angekündigt.