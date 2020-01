Oberhausen. Kann man die halbdurchsichtigen Plastiksäcke für Verpackungsmüll in Oberhausen ersetzen? Darüber diskutiert der Umweltausschuss am Mittwoch.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bald keine gelben Plastiksäcke in Oberhausen mehr?

Müllprobleme lösen will die Zweier-Ratsgruppe „Offen für Bürger“ (OfB). Sie diskutiert im nächsten öffentlichen Umweltausschuss, ob die bisherigen gelben Plastiksäcke für Verpackungsabfall durch gelbe Tonnen ersetzt werden können. Grund: „Immer wieder werden Straßen der Stadt vor Abholung durch die Müllabfuhr von gelben Säcken zugemüllt.“

Zudem will OfB die Kosten der Hausmüllbeseitigung künftig nicht mehr nach Volumen des Abfalls, also nach der bestellten Größe der Restmülltonne, berechnen, sondern nach dem Gewicht des Mülls. Grund: Die Abfallgebühren würden bisher zu pauschal umgelegt. Die Sitzung des Umweltausschusses findet im Rathaus an der Schwartzstraße, Raum 170, um 15 Uhr am Mittwoch, 22. Januar, statt.