„Barock“ rollt mit acht Kanonen und 50 Boxen nach Oberhausen

Oberhausen. Die AC/DC-Tributeband läutet am 6. März in der Turbinenhalle II die „Hells Bells“ und feuert eine Hit-Kanonade von „T.N.T.“ bis „Highway to Hell“.

„Barock“, die in einer Klasse für sich spielende AC/DC-Tributeband, hat für diverse XXL-Shows 2020 visuell weiter aufgerüstet. Die Mega-Produktion umfasst neuerdings eine sechs mal vier Meter große LED-Leinwand. Ferner im 40-Tonner fürs Equipment: Die klangvolle „Hells Bells“-Glocke, acht Kanonen, Flammenwerfer, Pyrotechnik, sowie über 50 Marshall-Boxen. Damit beschallen die hingebungsvollen Epigonen von Angus Young und Co. am Freitag, 6. März, die Turbinenhalle 2.

Alle alten Kracher aus der Aussie-Schmiede

Mit hohem Technik-Aufwand also vermitteln die fünf deutsch-italienischen Profi-Musiker den kraftvollen Hardrock-Sound des australischen Originals mit maximaler Power. Erheblichen Anteil am täuschend echten Gesamteindruck hat ihr Sänger, der Brian Johnson stimmlich sehr ähnelt. Wer also „Highway to Hell“ oder „T.N.T.“, „Thunderstruck“, „For those about to Rock“, „Back in Black“ und weitere Kracher aus der Aussie-Schmiede live erleben möchte, für den sind Barock derzeit alternativlos.

Karten für Barocks gut zweistündige Power-Performance kosten im Vorverkauf 30 Euro.