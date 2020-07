Baustelle Buschhausener Straße: Neue Verkehrsführung

Oberhausen. Zwischen der Anschlussstelle der A 42 und der Kreuzung Katharinenstraße/Zum Eisenhammer gilt ab dem Wochenende eine neue Verkehrsführung,

Ab dem Wochenende gilt eine neue Verkehrsführung an der Großbaustelle Buschhausener Straße. Zwischen der Anschlussstelle der A 42 und der Kreuzung Katharinenstraße/Zum Eisenhammer wurde bislang in südliche Richtung gearbeitet. Nun beginnen die Arbeiten in nördlicher Richtung, der Verkehr wird daher auf die westliche Seite der Buschhausener Straße verlegt.

Am dortigen Teilstück wird seit Mitte März 2020 gearbeitet. Der Landesbetrieb Straßen.NRW lässt die Fahrbahn erneuern und Schäden an den beiden Brücken in diesem Bereich beseitigen. Dem Verkehr steht seitdem in jeder Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Baustelle ist Teil der Komplettsanierung der Buschhausener Straße zwischen der Bach- und der Duisburger Straße. Diese hat im Oktober 2019 begonnen und dauert voraussichtlich bis Oktober 2021. In dieser Zeit investiert Straßen.NRW rund 7,3 Millionen Euro und legt unter anderem neue Rad- und Gehwege an, baut sämtliche Querungen barrierefrei aus und erneuert die Fahrbahn.