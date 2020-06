Beispiel Marktstraße: Es tut sich was beim „Brückenschlag“

Oberhausen. Die Sparkassen-Fassade wurde mit Hilfe des Förderprogramms grundgereinigt. Hauseigentümer können sich mit Blick auf 2021 bereits beraten lassen.

Das Projekt „Brückenschlag“ war zuletzt in die Kritik geraten, weil zu wenig konkrete Verbesserungen passiert seien. Umso gelegener kommt nun diese Nachricht: Das Gebäude der Stadtsparkasse Oberhausen an der Marktstraße 97 erstrahlt in neuem Glanz! Die Kalksteinfassade im Erdgeschoss und der Eingangsbereich wurden grundgereinigt.

Finanziell unterstützt wurde die Stadtsparkasse dabei vom Fassaden- und Hofprogramm des Projektgebietes „Brückenschlag“, das Alt-Oberhausen und Lirich verbindet. „Die bestehenden Fördermöglichkeiten für Immobilieneigentümer in der Innenstadt begrüßen wir sehr und freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit dem Brückenschlag-Team“, wird Sparkassenvorstand Thomas Gäng in einer aktuellen Mitteilung des Geldinstituts zitiert.

Das Stadtbild verschönern

Die Verschönerungsmaßnahmen des Fassaden- und Hofprogramms sollen nun nach und nach im Stadtbild sichtbar werden. Dazu gehören Projekte an der Elsa-Brändström-Straße, an der Sedanstraße, Helmholtz-, Nohl- und Goebenstraße sowie demnächst an der Gutenbergstraße und der Friedrich-Karl-Straße, wie es heißt. Für das Jahr 2020 seien die rund 75.000 Euro zur Verfügung stehenden Fördermittel des Programms schon verbraucht, hierdurch seien ca. 94.000 Euro an privaten Investitionen ausgelöst werden.

Auch die Innenhöfe im Blick

„Wir freuen uns sehr, dass die Immobilieneigentümer mit unserer Unterstützung zur Aufwertung des Stadtbildes beitragen“, sagt Erik Vorwerk vom Stadtteilbüro „Brückenschlag“. Förderfähig sind nicht nur Verschönerungsmaßnahmen an Fassaden, sondern insbesondere auch Begrünungen direkt an den Gebäuden, sei es in Form einer Fassaden- oder Dachbegrünung oder – verbunden mit der Entsiegelung von Flächen – Projekte in Höfen und Innenhöfen.

Im Jahr 2021 stehen wieder Fördermittel zur Verfügung, so dass sich Interessenten bereits jetzt beraten lassen können. Termine können unter 0208/8284 9086 sowie per E-Mail unter info@brueckenschlag-ob.de vereinbart werden.