Bislang kümmerte sich die Stadt um die Räume

Die Kurbel übernimmt die Kosten für das Personal in der GOT-Sterkrade und im Jugendhof St. Katharina. Das Katholische Jugendwerk ist dabei auf Gelder aus dem neuen Jugendförderplan angewiesen, der noch in diesem Jahr verabschiedet wird. Sonst können die Angebote für die Jugendlichen in den Stadtbezirken nicht aufrecht erhalten werden.

Nach Angaben der Kurbel stellte die Stadt bislang die Räume zur Verfügung. „Häufig in enger Zusammenarbeit mit den Kirchen vor Ort“, sagt Kurbel-Geschäftsführer Ulrich Klein.