Bombensprengung Bombenfund in Oberhausen: Langeweile in der Betreuungsstelle

Oberhausen In Oberhausen-Schmachtendorf hat die Stadt eine Betreuungsstelle errichtet. Vor allem ältere Menschen warten dort. Ein Ortsbesuch.

In Oberhausen-Schmachtendorf ist heute Markttag. Eigentlich eine gute Gelegenheit, um sich die Zeit zu vertreiben, . Doch für die meisten Menschen, die wegen des Blindgängers die Betreuungsstelle in Schmachtendorf aufsuchen, kommt ein Ausflug zum Markt eher nicht Infrage.

Dort, wo sonst Schülerinnen oder Schülerinnen Mathe und Deutsch lernen, sitzen an zusammengeschobenen Tischen ein Dutzend älterer Menschen. Sie sind auf Rollatoren, Rollstühle oder Betten angewiesen oder hatten keine Möglichkeit, woanders unterzukommen. Die Heinrich-Böll-Gesamtschule bietet eine vorübergehende Bleibe.

An der Tafel eines Klassenzimmers steht "Herzlich Willkommen", vor dem Gruppentisch sitzen zwei Helferinnen des Arbeiter-Samariter-Bundes und Betreuungshund Amy. In der Mitte eines großen Tisches stehen ein paar Flaschen Desinfektionsmittel, davor Kaffeebecher und Wasserflaschen. Es ist Mittag, die aufwendige Sprengung wird gerade vorbereitet. Niemand weiß, wie lange es dauert.

Kalte Klassenzimmer

In Holten ist man aber schon einiges gewöhnt. „Ich war schon mal hier“, sagt ein 69-Jähriger. Er habe von der geplanten Sprengung aus den Medien erfahren. Sorgen macht er sich nicht um sein verwaistes Heim. „Ich vertraue den Experten. Alles wird gut.“

Schäden an Haus und Grund fürchtet hier keiner. Eher die Langeweile und die Kälte. Die Schule ist seit fast zwei Wochen leer. Ferien. Es ist kühl in dem Klassenzimmer. Die ASB sagt, wegen Corona müsse regelmäßig gelüftet werden. Die Frauen und Männer am Tisch haben sich in ihre Jacken gehüllt. „Wäre gut, wenn Sie gesagt hätten, dass man ein Sitzkisten braucht“, sagt eine 91-Jährige, die auf einer Jacke sitzt. Die Kälte im Klassenzimmer macht ihr weitaus mehr Sorgen als die Bombe. „Wissen Sie wie die Wände im Krieg gewackelt haben?“, fragt sie.

Syrische Familie kämpft gegen Langeweile

Kälte ist das eine, Langeweile das andere Problem. Die Kartenspiele auf den Tischen sehen noch unberührt aus. In einem anderen Raum sitzt eine syrische Familie. Hier haben die Kinder die Tafel mit Kreide bemalt. „Ist schon ein bisschen langweilig hier“; sagt Sarah Aldaher. Die 18-jährige wartet mit ihren sechs Geschwistern, Mutter und Oma darauf, dass die Zeit schneller vorbeigeht. Alle Bekannten, bei denen sie hätten unterkommen können, würden zu weit wegwohnen.

Die ASB sagt, sie sei auf alles vorbereitet. Auch auf einen längeren Aufenthalt. Länger bleiben als nötig will hier aber niemand.

