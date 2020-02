Brost-Stiftung: So geht es weiter

Zunächst einmal finden am Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr, im Restaurant Aphrodite, Koppenburgstraße 50 in Osterfeld, und am Montag, 17. Februar, 19 Uhr, in der Gaststätte „Elektra“, Harpener Straße 25 in Dümpten, die beiden letzten Kneipengespräche statt.

Dann werden alle Ideen auf der Internetseite der Brost-Stiftung für Interessierte zur Bewertung gestellt. Diejenigen Ideen, die dabei am stärksten unterstützt werden, die realisierbar sind und nicht schon in Arbeit, werden Ende März/Anfang April zum Thema einer Ideenwerkstatt im Zentrum Altenberg gemacht. Dazu werden dann die ersten Experten zur Beratung hinzugezogen.