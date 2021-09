Bundestagswahl 2021 in Oberhausen: Die ersten Ergebnisse stehen fest.

Wahl Bundestagswahl 2021 in Oberhausen: Die Wahlergebnisse

Oberhausen. Bundestagswahl 2021 in Oberhausen: So hat Oberhausen gewählt - die Erst- und Zweitstimmen gibt es hier am Wahlsonntag im Überblick.

Bei der Bundestagswahl 2021 in Bottrop stellen sich mehrere Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Wer macht das Rennen bei den Erststimmen? Hier werden am Wahlsonntag erste Ergebnisse aufgelistet:

Entscheidend sind auch die Zweitstimmen. Die Ergebnisse finden Sie hier:

News, Hintergründe und Analysen: Mehr zur Bundestagswahl in Oberhausen gibt es in unserem Newsblog. Bundestagswahl 2021 in Oberhausen: Alle Infos im Liveblog

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen