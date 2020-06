CDU muss Kandidatenkür von Daniel Schranz kurzfristig kippen

Oberhausen. Die Oberhausener CDU musste kurzfristig ihre Oberbürgermeister-Kandidatenkür absagen: Der Kandidat fiel überraschend aus.

In einer zweieinhalbstündigen Sitzung der Oberhausener CDU sollte am Freitagnachmittag (5. Juni) eigentlich der amtierende Oberbürgermeister Daniel Schranz feierlich zum offiziellen CDU-Kandidaten als Stadtoberhaupt aufgestellt werden – für die nächste fünf Jahre dauernde Wahlperiode.

Die NRW-Kommunalwahlen zum Stadtrat und für das Amt des Oberbürgermeisters finden bekanntlich trotz der Corona-Pandemie am Sonntag, 13. September 2020, statt. Doch Schranz ist überraschend erkrankt – und so sagte die Partei die im Technologiezentrum TZU geplante Versammlung am Freitagmorgen ab. Ein neuer Termin steht noch nicht fest – bis Ende Juli muss allerdings die Kandidatenwahl gelaufen sein.