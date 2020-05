CDU Oberhausen: SPD will aus Corona-Krise Kapital schlagen

Oberhausen. Mit scharfen Worten reagiert der Oberhausener CDU-Vorsitzende auf SPD-Vorwürfe, das Land lasse die Städte bei den Folgen der Corona-Krise allein.

Die SPD und ihr Oberhausener Landtagsabgeordneter wollen politisches Kapital aus der Corona-Krise schlagen: Mit diesem Vorwurf antwortet der Oberhausener CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Wilhelm Hausmann auf Aussagen von Stefan Zimkeit. Der Sozialdemokrat hatte gewarnt, den Menschen in NRW und Oberhausen würden demnächst höhere Steuern und weniger Service drohen, weil das Land die Städte bei der Bewältigung der Kosten der Krise weitgehend im Stich lasse.

In Wirklichkeit seien Zimkeits Vorwürfe ein „populistischer Präventivschlag gegen alle Politiker, die sich derzeit um die Eindämmung der Pandemie kümmern“, erklärte Wilhelm Hausmann in einer Mitteilung. „Weil fast die ganze Welt uns um unser Krisenmanagement beneidet und dort kaum anzusetzen ist, versucht Zimkeit den Blick in eine andere Richtung zu lenken und dort Sand ins Getriebe zu streuen. Frei nach dem Motto: die Geißelung von höheren Steuern geht immer.“

Steuererhöhung auch ohne Coronavirus

Hausmann weist in diesem Zusammenhang auf drei Dinge hin. „Erstens: Unser Oberbürgermeister Daniel Schranz schifft uns mit ganz beachtlichem Erfolg durch die Krise, so dass sich sogar die lokale Politik – abgesehen von Herrn Zimkeit – dankenswerterweise und auch notwendigerweise kooperativ zeigt“, so Hausmann. Zweitens wolle er daran erinnern, dass die SPD „gar kein Coronavirus brauchte, um in ihrer Regierungsverantwortung jahrzehntelang die Steuern zu erhöhen und den Service einzuschränken“.

Drittens sei es der „vorsorgenden Finanzpolitik von Finanzminister Lienenkämper und der NRW-Koalition aus CDU und FDP“ zu verdanken, dass das Land so gut in der Krise da stehe. „Zig tausendfach wurde in NRW bisher Geld in kürzester Zeit ausbezahlt um Unternehmen zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten. Dabei muss SPD und Grünen klar sein, wenn wir ihre Schuldenpolitik weitergeführt oder ihre bisherigen Anträge im Landtag realisiert hätten, würden wir das heute nicht können“, so Hausmann.