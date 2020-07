Centro Beach läuft wieder – Sandstrand erinnert an Irish Pub

Der Centro Beach möchte sein Publikum wieder an den Sandstrand in Oberhausen locken. Es gibt nach Corona-Regeln feste Sitzplätze und wechselnde Discjockeys.

Oberhausen. Der Centro Beach meldet sich zurück. Der Sandstrand führt in Oberhausen eine neue Event-Reihe ein – und setzt auf feste Reservierungen.

Wer in diesem Sommer an deutschen Stränden einen Platz sucht, der wird die Idee vermutlich nicht exklusiv für sich beanspruchen können. Zwar ohne plätschernde Meer-Wellen, dafür aber ohne Gezerre um den Strandkorb soll der bekannte Sandstrand am Centro Oberhausen funktionieren – die Saison am „Centro Beach“ ist angelaufen.

Nostalgiker werden seufzen, denn die Strandfläche weckt Erinnerungen an den ehemaligen Irish Pub. Das Gebäude brannte in der Silvesternacht vor sieben Jahren lichterloh – und musste abgerissen werden. Die Betreiber der urigen Kneipe hatten den „Centro Beach“ zuvor erfunden und über Jahre selbst betrieben. Nach dem Abschied aus der Neuen Mitte lag der Strand zunächst brach.

Centro Beach erinnert an den Irish Pub

Vor zwei Jahren startete am „Centro Beach“ auch ein größeres Open-Air-Festival mit etlichen Discjockeys. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

In den vergangenen Jahren spielte dann aber wieder die Musik. Die Betreiber des Restaurants und Clubs „König“ zogen sich das Strandoutfit an und sorgen auch in der aktuellen Sommersaison für eine musikalische Brise samt Schirmchen-Drinks. An den Wochenenden legen im Wechselspiel regionale Discjockeys auf.

Die Corona-Auflagen sorgen für feste Sitzplätze und klare Spielregeln am Strand. Das bedeutet zugleich: Spontanbesuche werden deutlich schwieriger.

Darum erinnern die Macher die Strandbesucher auch an Reservierungen, die über eine Direktnachricht bei Facebook oder über Instagram angefragt werden können. Gerade wer sich für die „VIP Lounges“ interessiert, sollte nicht zu lange warten, raten die Gastgeber.

Centro Beach öffnet mit After-Work-Konzept

Eine neue Veranstaltungsreihe ist neben dem Freitag und Samstag ergänzt worden. Die After-Work-Treffen sollen an den Donnerstagen nach der Maloche in den Strandsessel locken. Weitere Termine könnten folgen.

Der Eingang zum „Centro Beach“ befindet sich in der Mitte der Centro-Promenade, wo Lokale und Kneipen angesiedelt sind. Um an den Sandstrand zu gelangen, müssen sich die Besucher über eine kleine Kanalbrücke in Richtung des ehemaligen Centro-Parks bewegen.