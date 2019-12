Centro Oberhausen: Diese Wünsche hängen am Weihnachtsbaum

Der Wunschbaum im Centro Oberhausen hat ganze Arbeit geleistet. 3000 Geschenke gehen an mehr als 1500 Kinder in Heimen und Einrichtungen in Oberhausen und Umgebung. Wesentlich dazu beigetragen haben alle Teilnehmer der Aktion von Centro und WAZ, die im Kleinen und im Großen nun für eine Überraschung an den Weihnachtstagen sorgen.

Einer der zahlreichen Gönner ist das Gladbecker Reiseunternehmen „Radermacher Reisen“, das eine Großspende von 5000 Euro am Wunschbaum in der Neuen Mitte Oberhausen überreichte. „Wir beteiligen uns gerne an der Aktion, weil wir den Kindern so eine kleine Freude bereiten können“, sagt Jochen Radermacher, der das Unternehmen für luxuriöse Reisen zusammen mit Philippe Piscol betreibt.

1500 Kinder erhalten eine Überraschung

Der Wunschbaum im Centro Oberhausen erfüllt zu Weihnachten Kinderwünsche – letztlich konnte die Initiatoren 3000 Geschenke verteilen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Von der Spende profitieren nicht wenige mit einem großem Betrag, sondern viele mit einem kleineren. Der Wert der Geschenke beträgt jeweils 25 Euro. Die Kinder konnten drei Wünsche in diesem Preissegment vor dem Start der weihnachtlichen Aktion auf eine Postkarte schreiben.

Kunden des Centros suchten sich die Karte eines Kindes aus – und wählten letztlich: Das Geschenk konnte selbst gekauft und bei den Mitarbeitern am Weihnachtsbaum abgegeben werden. Wer wenig Zeit hatte, der durfte den Spendenbetrag auch hinterlegen und die Wunschbaum-Mitarbeiter auf die Einkaufstour schicken.

Eiskönigin und Paw Patrol sind beliebt

Mit der Resonanz ist das Einkaufszentrum zufrieden. „Wir freuen uns, dass so viele Unterstützer mitgemacht haben“, sagt Centro-Marketing-Manager Markus Römer. Die 3000 Geschenke landen nun zu den Festtagen bei den bedürftigen Kindern. Die jüngsten von ihnen sind vier Jahre alt.

Interessant ist auch, wie die Weihnachtswünsche stark von der Pop-Kultur beeinflusst werden – und es zugleich auch zeitlose Klassiker gibt. Bei den Jüngeren sind häufig Puppen oder Stofffiguren aus den Disney-Kinofilmen „Die Eiskönigin“ mit dabei. Gleiches gilt für die Serie „Paw Patrol“. Die etwas Älteren mögen Elektronikartikel wie Kopfhörer.