Seit mehr als 20 Jahren ist die CDU-Umwelt- und Energiepolitikerin Marie-Luise Dött bereits Mitglied des Deutschen Bundestages und hat in dieser Zeit schon einige Politiker kommen und gehen gesehen, schon einige Krisen ihre Partei durchgestanden – doch das Ausmaß der aktuellen Wirren in Berlin verblüfft die erfahrene Abgeordnete der CDU Oberhausen nun doch.

„Annegret Kramp-Karrenbauer hat nicht versagt; ich habe sie bewundert, wie intensiv sie sich über viele, viele Stunden in Thüringen eingesetzt hat“, sagt Dött zum angekündigten Rücktritt der seit Dezember 2018 amtierenden CDU-Bundesvorsitzenden. Im Gespräch mit ihr spürt man, dass sie eigentlich keinen richtigen Grund für AKK sieht, so massiv Konsequenzen aus dem Thüringen-Debakel zu ziehen, auch wenn ihr der schleichende Machtverlust natürlich nicht verborgen geblieben ist: Aus Südafrika musste sich AKK-Vorgängerin Angela Merkel einschalten, in Thüringen hat sich AKK mit ihrer Forderung nach Neuwahlen nicht durchsetzen können. „In den Medien sah es so aus, dass sie kein Ergebnis erzielen konnte.“

Vom AKK-Rücktritt kalt erwischt

Den Oberhausener CDU-Parteichef Wilhelm Hausmann, der den Kreisverband länger führt als Angela Merkel Kanzlerin ist, hat der Rücktritt ebenso kalt erwischt – und er formuliert deutlicher: „AKK hat die Situation in Thüringen nach ihren eigenen Maßstäben nicht in den Griff bekommen; die Rücktrittsentscheidung ist mit Respekt zu akzeptieren.“

Wie kommen die Christdemokraten aus ihrer Führungskrise? Weder Marie-Luise Dött noch Wilhelm Hausmann teilen die Befürchtung von Grünen und Linken, dass die Partei nach der moderat-konservativen Kramp-Karrenbauer einen Rechtsruck erleben wird, womöglich die Flanke zur AfD öffnet – und mit ihr zusammenarbeitet. „Das ist doch Quatsch, die CDU bleibt in der Mitte, weil da die Mehrheiten sind“, sagt Dött. „Die Unvereinbarkeitsbeschlüsse der CDU nach rechts und links bleiben bestehen – und müssen das auch.“

Info Werteunion lieber einbinden Die Oberhausener CDU-Bundestagsabgeordnete Marie-Luise Dött und der CDU-Kreisverbandsvorsitzende Wilhelm Hausmann sind beide davon überzeugt, dass der Einfluss der konservativen Werteunion auf die gesamte Ausrichtung der Christdemokratie derzeit überschätzt wird. „Warum nimmt man die so wichtig? Die sind keine offizielle Organisation in der Partei“, sagt Dött. Hausmann spricht von einer „relativ kleinen Gruppe“. Dennis Radtke, Vorsitzender des Sozialflügels der CDU, hatte die Mitgliedschaft von Werteunion und CDU als unvereinbar bezeichnet: „Die Nähe der Werteunion zur völkisch-nationalistischen AfD ist unerträglich.“ Dagegen fordern Dött und Hausmann, dass eine Volkspartei wie die CDU auch solche Meinungen wie die der Werteunionsanhänger aushalten müsse. „Von Ausschließeritis halte ich gar nichts. Wir sollten einüben, solche Meinungen einzubinden und auszuhalten.“

Hausmann hält ebenso wie Dött die Abgrenzung zur Linkspartei wie zur AfD für richtig. „Die Distanz zur AfD ist zwar deutlich größer als zu den Linken, wir behandeln sie nicht gleich. Aber wir können auch künftig so lange nicht mit den Linken zusammenarbeiten wie sie aktive kommunistische Gruppen hat, antisemitische Untertöne verbreitet und ihr Verhältnis zu den DDR-Verbrechen ungeklärt ist.“

Drei Männer Nordrhein-Westfalen im Rennen um CDU-Vorsitz

Weder Hausmann noch Dött lassen sich dazu verlocken, ihren Favoriten für die Nachfolge der CDU-Bundeschefin zu nennen: Für beide sind NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Unions-Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz im Rennen um den Parteivorsitz – und damit auch um die Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2021. „Die drei sollen sich mal zusammensetzen und klären, wie man das Ganze sinnvoll einstielt“, rät Dött. Und gibt zu Bedenken: Laschet regiere NRW als Ministerpräsident vor allem wirtschaftspolitisch hervorragend, habe aber mit seiner Koalition nur eine Stimme Mehrheit – da sei es nicht einfach, neue Aufgaben zu übernehmen.

Der Oberhausener CDU-Chef tröstet sich in dieser unsicheren Lage damit, dass seine Partei überhaupt eine gute Auswahl an Kandidaten habe. „Ich habe zwar beim letzten Mal Friedrich Merz gewählt, fände es aber hervorragend, wenn alle drei kandidieren würden, um ein Signal zu setzen, wie breit die Volkspartei aufgestellt ist.“

Keine Schadenfreude bei der SPD

Nach außen bieten die Christdemokraten jedenfalls ein Schauspiel, dass man bisher nur von der SPD gewohnt ist: Flügelkämpfe, mühselige Grundsatzdebatten, Zermürbung von Parteivorsitzenden, Autoritätsverluste der Parteioberen.

Sieht keinen Grund in unsicheren politischen Zeiten für Schadenfreude, wenn eine andere demokratische Partei schwächelt: der Oberhausener SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Vöpel. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Dirk Vöpel, Oberhausener SPD-Bundestagsabgeordneter und damit natürlicher Konkurrent der CDU, kann sich daran nicht ergötzen. „Wenn in einer Volkspartei eine solche Konfusion herrscht, kann man sich in diesen politischen Zeiten auch als politischer Gegner nicht darüber freuen.“

Er selbst halte es nicht für besonders schlau, durch solch eine Rücktrittsankündigung neue Unsicherheiten auszulösen. „Ob das wirklich notwendig war? Jetzt geht es wieder wochenlang um Personalfragen, das nimmt viel zu großen Raum ein. Dabei müssen wichtige Sachprobleme gelöst werden. Der Normalbürger sagt doch jetzt, die drehen sich wieder nur um sich selbst.“